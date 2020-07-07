На Волго-Балтийском водном пути модернизируют три маяка

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на реконструкцию маяков, которые обеспечивают функционирование системы на южной трассе Ладожского озера. В том числе предусмотрены меры по сохранению архитектуры сооружений. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Волго-Балтийский водный путь (в 1810 - 1963 годах - Мариинская водная система, в 1964 - 1992 годах - Волго-Балтийский водный путь им. В. И. Ленина) – грандиозная система каналов, рек и озер, протянувшаяся на 1 тыс. 100 км в северо-западной части России. Путь - сложное звено единой глубоководной системы сообщения всей европейской части Российской Федерации и соединяет бассейны Каспийского и Балтийского морей.

В настоящее время проводится комплексная реконструкция Волго-Балтийского водного пути. II пусковым комплексом предусмотрена модернизация средств навигационной обстановки, отвечающих за функционирование системы на южной трассе Ладожского озера – Бугровского, Стороженского и Свирского маяков, расположенных в Кировском и Волховском районах Ленинградской области. В том числе проект, одобренный экспертами Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, включает мероприятия по обеспечению сохранности на время работ выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Бугровского маяка», куда входят разрушенная башня старого маяка и ледник - хозяйственная постройка. Также будут реконструированы Стороженский и Свирский маяки и дома при них.

Маяки - стационарные гидротехнические сооружения средства навигационного оборудования и необходимы для создания безопасных условий для плавания судов и составов. Сейчас маяки пути находятся в ограниченно-работоспособном состоянии. Модернизировать их планируется без вывода из эксплуатации.

Маяк Бугровский 1906 года постройки указывает для судоводителей направление следования с разворотного круга трассы до приемного Бугровского буя Кошкинского фарватера - вход в реку Нева. В ходе модернизации будет выполнено усиление фундаментов и башни маяка, а также устранение выявленных дефектов и повреждений. Кроме того, обследование показало, что постовой дом и сарай при Бугровском маяке физически и морально устарели и не пригодны для дальнейшей эксплуатации, в связи с чем их решено снести.

Маяк Стороженский 1906 года постройки предупреждает судоводителей о Стороженском рифе и отмели, а также о начале поворота судового хода на входе в Свирскую губу. Для приведения маяка и прилегающего к нему здания в работоспособное состояние будет выполнено усиление надземной части сооружения путем устройства наружной железобетонной оболочки (рубашки), в рамках устранения дефектов инъецируют трещины по всей поверхности стен и устроят косвенное армирование кладки в местах растрескивания. В постовом доме запланированы установка системы наружного водостока, замена входной двери, окраска кровли и заделка фасадных трещин.

Маяк Свирский с 1908 года указывает направление следования с разворотного круга до приемного буя Новочембовского фарватера на входе в реку Свирь. В ходе реконструкции у него также будет усилена надземная часть, устранены повреждения и дефекты, в том числе стены очистят от высолов, а обрушившиеся участки восстановят. В постовом доме Свирского маяка запланированы ремонт и усиление наружных стен и крылец, установка системы наружного водостока, замена входных дверей и другие необходимые работы.

Модернизация средств навигационной обстановки Волго-Балтийского водного пути проводится в рамках подпрограммы «Морской и речной транспорт» Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы России (2018-2021 годы). Застройщик - Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей». Проект подготовлен АО «Ленгидропроект».

Фото: Комсомольская правда