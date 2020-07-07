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Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в июне 2020 года снизилось на 5,2 % по сравнению c июнем 2019 года

Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в июне 2020 года снизилось на 5,2 % по сравнению c июнем 2019 года

7 июля 2020, 16:40
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Отрасль: Электроэнергетика 

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По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в июне 2020 года составило 6303,3 млн кВт•ч, что на 5,2 % меньше, чем за июнь 2019 года.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в июне 2020 года составила 7213,8 млн кВт•ч, что на 14,5 % меньше, чем за тот же месяц прошлого года. При этом выработка тепловых электростанций (ТЭС) составила 2416,7 млн кВт•ч, что на 30,4 % меньше, чем за июнь годом ранее. Выработка гидравлических электростанций (ГЭС) составила 1397,5 млн кВт•ч, что на 24,3 % больше, чем в июне прошлого года. Атомными электростанциями (АЭС) выработано 2686,4 млн кВт•ч, что на 15,2 % меньше, чем в июне годом ранее. Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) выработали 712,8 млн кВт•ч, что на 6,5 % больше, чем в июне прошлого года.

Данные за июнь 2020 года

Энергосистема региона/ РДУ

Выработка, млн кВт•ч

Относительно

2019 года, %

Потребление, млн кВт•ч

Относительно 2019 года, %

Архангельская область

(Архангельское РДУ)

420,8

0,2

498,8

-1,0

Калининградская область (Балтийское РДУ)

406,2

-28,7

303,2

-2,7

Республика Карелия (Карельское РДУ)

424,1

8,5

555,9

-0,2

Мурманская область

(Кольское РДУ)

1177,3

1,4

877,3

-3,3

Республика Коми

(Коми РДУ)

645,3

-10,7

582,0

-7,2

Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)

4005,4

-19,4

3023,5

-7,4

Новгородская область

(Новгородское РДУ)

133,7

-23,2

311,0

-2,5

Псковская область (Новгородское РДУ)

1,1

-95,7

151,7

-2,9

Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за первое полугодие 2020 года составило 46869,1 млн кВт•ч, что на 2,8 % меньше, чем за такой же период 2019 года.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за минувшие шесть месяцев 2020 года составила 54970,4 млн кВт•ч, что на 5,5 % меньше, чем за такой же период 2019 года. При этом выработка ТЭС составила 23759,6 млн кВт•ч, что на 12,9 % меньше, чем в январе – июне 2019 года. Выработка ГЭС составила 7178,4 млн кВт•ч, что на 18,4 % больше, чем за шесть месяцев 2019 года. Атомными электростанциями (АЭС) выработано 18927,7 млн кВт•ч, что на 4,7 % меньше, чем за первое полугодие 2019 года. Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) за шесть месяцев 2020 года выработали 5098,7 млн кВт•ч, что на 3,0 % больше, чем за такой же период 2019 года.

Данные за шесть месяцев 2020 года

Энергосистема региона/ РДУ

Выработка, млн кВт•ч

Относительно

2019 года, %

Потребление, млн кВт•ч

Относительно 2019 года, %

Архангельская область

(Архангельское РДУ)

3255,0

4,1

3709,6

0,7

Калининградская область (Балтийское РДУ)

3042,1

-15,8

2205,2

-3,0

Республика Карелия (Карельское РДУ)

2894,8

12,0

3981,6

0,8

Мурманская область

(Кольское РДУ)

8323,2

3,0

6333,2

-1,9

Республика Коми

(Коми РДУ)

5019,1

-3,3

4426,3

-2,6

Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)

31364,8

-9,2

22895,8

-4,4

Новгородская область

(Новгородское РДУ)

1056,5

15,8

2234,9

-0,2

Псковская область (Новгородское РДУ)

15,0

-88,3

1082,7

-3,7

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории десяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми.

Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входят энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского – энергосистемы Новгородской и Псковской областей.

Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1544,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,7 млн человек.

Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образуют 138 электростанций (в том числе 112 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 24,4 тыс. МВт, 1134 электрические подстанции 110–750 кВ и 1560 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 45,5 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2020).

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