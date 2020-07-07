По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в июне 2020 года составило 6303,3 млн кВт•ч, что на 5,2 % меньше, чем за июнь 2019 года.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в июне 2020 года составила 7213,8 млн кВт•ч, что на 14,5 % меньше, чем за тот же месяц прошлого года. При этом выработка тепловых электростанций (ТЭС) составила 2416,7 млн кВт•ч, что на 30,4 % меньше, чем за июнь годом ранее. Выработка гидравлических электростанций (ГЭС) составила 1397,5 млн кВт•ч, что на 24,3 % больше, чем в июне прошлого года. Атомными электростанциями (АЭС) выработано 2686,4 млн кВт•ч, что на 15,2 % меньше, чем в июне годом ранее. Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) выработали 712,8 млн кВт•ч, что на 6,5 % больше, чем в июне прошлого года.

Данные за июнь 2020 года

Энергосистема региона/ РДУ Выработка, млн кВт•ч Относительно 2019 года, % Потребление, млн кВт•ч Относительно 2019 года, % Архангельская область (Архангельское РДУ) 420,8 0,2 498,8 -1,0 Калининградская область (Балтийское РДУ) 406,2 -28,7 303,2 -2,7 Республика Карелия (Карельское РДУ) 424,1 8,5 555,9 -0,2 Мурманская область (Кольское РДУ) 1177,3 1,4 877,3 -3,3 Республика Коми (Коми РДУ) 645,3 -10,7 582,0 -7,2 Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ) 4005,4 -19,4 3023,5 -7,4 Новгородская область (Новгородское РДУ) 133,7 -23,2 311,0 -2,5 Псковская область (Новгородское РДУ) 1,1 -95,7 151,7 -2,9

Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за первое полугодие 2020 года составило 46869,1 млн кВт•ч, что на 2,8 % меньше, чем за такой же период 2019 года.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за минувшие шесть месяцев 2020 года составила 54970,4 млн кВт•ч, что на 5,5 % меньше, чем за такой же период 2019 года. При этом выработка ТЭС составила 23759,6 млн кВт•ч, что на 12,9 % меньше, чем в январе – июне 2019 года. Выработка ГЭС составила 7178,4 млн кВт•ч, что на 18,4 % больше, чем за шесть месяцев 2019 года. Атомными электростанциями (АЭС) выработано 18927,7 млн кВт•ч, что на 4,7 % меньше, чем за первое полугодие 2019 года. Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) за шесть месяцев 2020 года выработали 5098,7 млн кВт•ч, что на 3,0 % больше, чем за такой же период 2019 года.

Данные за шесть месяцев 2020 года

Энергосистема региона/ РДУ Выработка, млн кВт•ч Относительно 2019 года, % Потребление, млн кВт•ч Относительно 2019 года, % Архангельская область (Архангельское РДУ) 3255,0 4,1 3709,6 0,7 Калининградская область (Балтийское РДУ) 3042,1 -15,8 2205,2 -3,0 Республика Карелия (Карельское РДУ) 2894,8 12,0 3981,6 0,8 Мурманская область (Кольское РДУ) 8323,2 3,0 6333,2 -1,9 Республика Коми (Коми РДУ) 5019,1 -3,3 4426,3 -2,6 Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ) 31364,8 -9,2 22895,8 -4,4 Новгородская область (Новгородское РДУ) 1056,5 15,8 2234,9 -0,2 Псковская область (Новгородское РДУ) 15,0 -88,3 1082,7 -3,7

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории десяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми.

Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входят энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского – энергосистемы Новгородской и Псковской областей.

Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1544,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,7 млн человек.

Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образуют 138 электростанций (в том числе 112 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 24,4 тыс. МВт, 1134 электрические подстанции 110–750 кВ и 1560 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 45,5 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2020).