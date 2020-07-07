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7 июля 2020, 16:40
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Отрасль: Электроэнергетика
По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в июне 2020 года составило 6303,3 млн кВт•ч, что на 5,2 % меньше, чем за июнь 2019 года.
Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в июне 2020 года составила 7213,8 млн кВт•ч, что на 14,5 % меньше, чем за тот же месяц прошлого года. При этом выработка тепловых электростанций (ТЭС) составила 2416,7 млн кВт•ч, что на 30,4 % меньше, чем за июнь годом ранее. Выработка гидравлических электростанций (ГЭС) составила 1397,5 млн кВт•ч, что на 24,3 % больше, чем в июне прошлого года. Атомными электростанциями (АЭС) выработано 2686,4 млн кВт•ч, что на 15,2 % меньше, чем в июне годом ранее. Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) выработали 712,8 млн кВт•ч, что на 6,5 % больше, чем в июне прошлого года.
Данные за июнь 2020 года
|
Энергосистема региона/ РДУ
|
Выработка, млн кВт•ч
|
Относительно
2019 года, %
|
Потребление, млн кВт•ч
|
Относительно 2019 года, %
|
Архангельская область
(Архангельское РДУ)
|
420,8
|
0,2
|
498,8
|
-1,0
|
Калининградская область (Балтийское РДУ)
|
406,2
|
-28,7
|
303,2
|
-2,7
|
Республика Карелия (Карельское РДУ)
|
424,1
|
8,5
|
555,9
|
-0,2
|
Мурманская область
(Кольское РДУ)
|
1177,3
|
1,4
|
877,3
|
-3,3
|
Республика Коми
(Коми РДУ)
|
645,3
|
-10,7
|
582,0
|
-7,2
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)
|
4005,4
|
-19,4
|
3023,5
|
-7,4
|
Новгородская область
(Новгородское РДУ)
|
133,7
|
-23,2
|
311,0
|
-2,5
|
Псковская область (Новгородское РДУ)
|
1,1
|
-95,7
|
151,7
|
-2,9
Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за первое полугодие 2020 года составило 46869,1 млн кВт•ч, что на 2,8 % меньше, чем за такой же период 2019 года.
Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за минувшие шесть месяцев 2020 года составила 54970,4 млн кВт•ч, что на 5,5 % меньше, чем за такой же период 2019 года. При этом выработка ТЭС составила 23759,6 млн кВт•ч, что на 12,9 % меньше, чем в январе – июне 2019 года. Выработка ГЭС составила 7178,4 млн кВт•ч, что на 18,4 % больше, чем за шесть месяцев 2019 года. Атомными электростанциями (АЭС) выработано 18927,7 млн кВт•ч, что на 4,7 % меньше, чем за первое полугодие 2019 года. Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) за шесть месяцев 2020 года выработали 5098,7 млн кВт•ч, что на 3,0 % больше, чем за такой же период 2019 года.
Данные за шесть месяцев 2020 года
|
Энергосистема региона/ РДУ
|
Выработка, млн кВт•ч
|
Относительно
2019 года, %
|
Потребление, млн кВт•ч
|
Относительно 2019 года, %
|
Архангельская область
(Архангельское РДУ)
|
3255,0
|
4,1
|
3709,6
|
0,7
|
Калининградская область (Балтийское РДУ)
|
3042,1
|
-15,8
|
2205,2
|
-3,0
|
Республика Карелия (Карельское РДУ)
|
2894,8
|
12,0
|
3981,6
|
0,8
|
Мурманская область
(Кольское РДУ)
|
8323,2
|
3,0
|
6333,2
|
-1,9
|
Республика Коми
(Коми РДУ)
|
5019,1
|
-3,3
|
4426,3
|
-2,6
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)
|
31364,8
|
-9,2
|
22895,8
|
-4,4
|
Новгородская область
(Новгородское РДУ)
|
1056,5
|
15,8
|
2234,9
|
-0,2
|
Псковская область (Новгородское РДУ)
|
15,0
|
-88,3
|
1082,7
|
-3,7
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.
Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада
Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории десяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми.
Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входят энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского – энергосистемы Новгородской и Псковской областей.
Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1544,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,7 млн человек.
Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образуют 138 электростанций (в том числе 112 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 24,4 тыс. МВт, 1134 электрические подстанции 110–750 кВ и 1560 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 45,5 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2020).
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