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7 июля 2020, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СИБИРИ
Отрасль: Электроэнергетика
По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири в июне 2020 года составило 15079,9 млн кВт•ч, что на 1,1 % меньше аналогичного показателя 2019 года.
В июне 2020 года электростанции ОЭС Сибири выработали 14776,5 млн кВт•ч, что на 0,2 % больше, чем за тот же месяц прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в июне 2020 года несли ГЭС, выработка которых составила 9519,0 млн кВт•ч, что на 17,9 % больше, чем в июне 2019 года. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий за июнь 2020 года составила 5226,0 млн кВт•ч (на 21,7 % меньше, чем за июнь 2019 года), выработка СЭС – 31,5 млн кВт•ч, (на 234,4 % больше, чем за июнь 2019 года).
Рост выработки ГЭС в июне 2020 года связан с увеличением пропуска воды через гидроагрегаты станций по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в условиях повышенной приточности в водохранилища ГЭС Енисейского каскада.
Максимум потребления мощности в ОЭС Сибири в июне 2020 года зафиксирован 1 июня. Его значение составило 22588 МВт, что на 408 МВт (1,8 %) меньше аналогичного показателя 2019 года.
Данные за июнь 2020 года
|
Энергосистема
|
Выработка,
млн кВт•ч
|
Относительно
июня
2019 года,%
|
Потребление,
млн кВт•ч
|
Относительно
июня
2019 года,%
|
Забайкальского края
|
504,0
|
-4,4
|
578,4
|
1,7
|
Республики Бурятия
|
339,6
|
-13,6
|
370,4
|
-0,9
|
Иркутской области
|
4176,7
|
3,2
|
3975,9
|
1,4
|
Красноярского края и Республики Тыва
|
4283,0
|
-9,0
|
3522,4
|
-2,0
|
Республики Хакасия
|
2599,5
|
54,3
|
1299,1
|
1,5
|
Кемеровской области
|
1349,4
|
-15,4
|
2338,4
|
-1,4
|
Томской области
|
122,1
|
-5,1
|
536,8
|
-9,0
|
Новосибирской области
|
848,9
|
-8,6
|
1043,4
|
-2,3
|
Республики Алтай и Алтайского края
|
296,9
|
-28,3
|
708,3
|
-4,0
|
Омской области
|
256,4
|
-21,7
|
706,7
|
-4,2
С начала 2020 года потребление электроэнергии в ОЭС Сибири составило 105321,2 млн кВт•ч, что на 1,2 % меньше показателя января – июня 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года потребление электроэнергии по ОЭС Сибири уменьшилось на 1,8 %.
Выработка электроэнергии в ОЭС Сибири за первое полугодие 2020 года составила 103903,6 млн кВт•ч, что на 0,7 % меньше аналогичного показателя прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года выработка электроэнергии на 1,3 % меньше показателя за январь – июнь прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в течение первого полугодия 2020 года несли ГЭС выработка которых составила 54594,1 млн кВт•ч, что на 16,4 % больше, чем в январе – июне 2019 года. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий с начала текущего года составила 49154,9 млн кВт•ч (на 14,8 % меньше, чем за первые шесть месяцев 2019 года), выработка СЭС - 154,5 млн кВт•ч, (на 263,0 % больше, чем за январь – июнь 2019 года).
Данные за первое полугодие 2020 года
|
Энергосистема
|
Выработка,
млн кВт•ч
|
Относительно
января – июня
2019 года, % (без учета 29.02)
|
Потребление,
млн кВт•ч
|
Относительно
января – июня
2019 года, % (без учета 29.02)
|
Забайкальского края
|
3807,5
|
-0,7
|
4153,7
|
0,7
|
Республики Бурятия
|
2499,1
|
-11,9
|
2810,7
|
-1,1
|
Иркутской области
|
29311,0
|
6,8
|
28371,0
|
1,3
|
Красноярского края и Республики Тыва
|
29724,6
|
-5,7
|
23900,0
|
-0,2
|
Республики Хакасия
|
13583,4
|
20,8
|
8266,7
|
-0,8
|
Кемеровской области
|
10906,3
|
-11,7
|
15636,4
|
-2,0
|
Томской области
|
1708,7
|
-6,9
|
4020,9
|
-3,9
|
Новосибирской области
|
6384,6
|
-6,3
|
7930,3
|
-4,7
|
Республики Алтай и Алтайского края
|
2913,8
|
-16,4
|
5101,7
|
-5,4
|
Омской области
|
3064,7
|
-4,9
|
5129,8
|
-6,5
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по ОЭС Сибири складываются из показателей электропотребления и выработки объектов электроэнергетики, расположенных на территории энергосистем республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областей без учета данных по технологически изолированным энергосистемам.
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