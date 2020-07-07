По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири в июне 2020 года составило 15079,9 млн кВт•ч, что на 1,1 % меньше аналогичного показателя 2019 года.

В июне 2020 года электростанции ОЭС Сибири выработали 14776,5 млн кВт•ч, что на 0,2 % больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в июне 2020 года несли ГЭС, выработка которых составила 9519,0 млн кВт•ч, что на 17,9 % больше, чем в июне 2019 года. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий за июнь 2020 года составила 5226,0 млн кВт•ч (на 21,7 % меньше, чем за июнь 2019 года), выработка СЭС – 31,5 млн кВт•ч, (на 234,4 % больше, чем за июнь 2019 года).

Рост выработки ГЭС в июне 2020 года связан с увеличением пропуска воды через гидроагрегаты станций по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в условиях повышенной приточности в водохранилища ГЭС Енисейского каскада.

Максимум потребления мощности в ОЭС Сибири в июне 2020 года зафиксирован 1 июня. Его значение составило 22588 МВт, что на 408 МВт (1,8 %) меньше аналогичного показателя 2019 года.

Данные за июнь 2020 года

Энергосистема Выработка, млн кВт•ч Относительно июня 2019 года,% Потребление, млн кВт•ч Относительно июня 2019 года,% Забайкальского края 504,0 -4,4 578,4 1,7 Республики Бурятия 339,6 -13,6 370,4 -0,9 Иркутской области 4176,7 3,2 3975,9 1,4 Красноярского края и Республики Тыва 4283,0 -9,0 3522,4 -2,0 Республики Хакасия 2599,5 54,3 1299,1 1,5 Кемеровской области 1349,4 -15,4 2338,4 -1,4 Томской области 122,1 -5,1 536,8 -9,0 Новосибирской области 848,9 -8,6 1043,4 -2,3 Республики Алтай и Алтайского края 296,9 -28,3 708,3 -4,0 Омской области 256,4 -21,7 706,7 -4,2

С начала 2020 года потребление электроэнергии в ОЭС Сибири составило 105321,2 млн кВт•ч, что на 1,2 % меньше показателя января – июня 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года потребление электроэнергии по ОЭС Сибири уменьшилось на 1,8 %.

Выработка электроэнергии в ОЭС Сибири за первое полугодие 2020 года составила 103903,6 млн кВт•ч, что на 0,7 % меньше аналогичного показателя прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года выработка электроэнергии на 1,3 % меньше показателя за январь – июнь прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в течение первого полугодия 2020 года несли ГЭС выработка которых составила 54594,1 млн кВт•ч, что на 16,4 % больше, чем в январе – июне 2019 года. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий с начала текущего года составила 49154,9 млн кВт•ч (на 14,8 % меньше, чем за первые шесть месяцев 2019 года), выработка СЭС - 154,5 млн кВт•ч, (на 263,0 % больше, чем за январь – июнь 2019 года).

Данные за первое полугодие 2020 года

Энергосистема Выработка, млн кВт•ч Относительно января – июня 2019 года, % (без учета 29.02) Потребление, млн кВт•ч Относительно января – июня 2019 года, % (без учета 29.02) Забайкальского края 3807,5 -0,7 4153,7 0,7 Республики Бурятия 2499,1 -11,9 2810,7 -1,1 Иркутской области 29311,0 6,8 28371,0 1,3 Красноярского края и Республики Тыва 29724,6 -5,7 23900,0 -0,2 Республики Хакасия 13583,4 20,8 8266,7 -0,8 Кемеровской области 10906,3 -11,7 15636,4 -2,0 Томской области 1708,7 -6,9 4020,9 -3,9 Новосибирской области 6384,6 -6,3 7930,3 -4,7 Республики Алтай и Алтайского края 2913,8 -16,4 5101,7 -5,4 Омской области 3064,7 -4,9 5129,8 -6,5

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по ОЭС Сибири складываются из показателей электропотребления и выработки объектов электроэнергетики, расположенных на территории энергосистем республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областей без учета данных по технологически изолированным энергосистемам.