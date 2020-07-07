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Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Сибири в июне 2020 года уменьшилось на 1,1 % по сравнению с июнем 2019 года

Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Сибири в июне 2020 года уменьшилось на 1,1 % по сравнению с июнем 2019 года

7 июля 2020, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СИБИРИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири в июне 2020 года составило 15079,9 млн кВт•ч, что на 1,1 % меньше аналогичного показателя 2019 года.

В июне 2020 года электростанции ОЭС Сибири выработали 14776,5 млн кВт•ч, что на 0,2 % больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в июне 2020 года несли ГЭС, выработка которых составила 9519,0 млн кВт•ч, что на 17,9 % больше, чем в июне 2019 года. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий за июнь 2020 года составила 5226,0 млн кВт•ч (на 21,7 % меньше, чем за июнь 2019 года), выработка СЭС – 31,5 млн кВт•ч, (на 234,4 % больше, чем за июнь 2019 года).

Рост выработки ГЭС в июне 2020 года связан с увеличением пропуска воды через гидроагрегаты станций по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в условиях повышенной приточности в водохранилища ГЭС Енисейского каскада.

Максимум потребления мощности в ОЭС Сибири в июне 2020 года зафиксирован 1 июня. Его значение составило 22588 МВт, что на 408 МВт (1,8 %) меньше аналогичного показателя 2019 года.

Данные за июнь 2020 года

Энергосистема

Выработка,

млн кВт•ч

Относительно

июня

2019 года,%

Потребление,

млн кВт•ч

Относительно

июня

2019 года,%

Забайкальского края

504,0

-4,4

578,4

1,7

Республики Бурятия

339,6

-13,6

370,4

-0,9

Иркутской области

4176,7

3,2

3975,9

1,4

Красноярского края и Республики Тыва

4283,0

-9,0

3522,4

-2,0

Республики Хакасия

2599,5

54,3

1299,1

1,5

Кемеровской области

1349,4

-15,4

2338,4

-1,4

Томской области

122,1

-5,1

536,8

-9,0

Новосибирской области

848,9

-8,6

1043,4

-2,3

Республики Алтай и Алтайского края

296,9

-28,3

708,3

-4,0

Омской области

256,4

-21,7

706,7

-4,2

С начала 2020 года потребление электроэнергии в ОЭС Сибири составило 105321,2 млн кВт•ч, что на 1,2 % меньше показателя января – июня 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года потребление электроэнергии по ОЭС Сибири уменьшилось на 1,8 %.

Выработка электроэнергии в ОЭС Сибири за первое полугодие 2020 года составила 103903,6 млн кВт•ч, что на 0,7 % меньше аналогичного показателя прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года выработка электроэнергии на 1,3 % меньше показателя за январь – июнь прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в течение первого полугодия 2020 года несли ГЭС выработка которых составила 54594,1 млн кВт•ч, что на 16,4 % больше, чем в январе – июне 2019 года. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий с начала текущего года составила 49154,9 млн кВт•ч (на 14,8 % меньше, чем за первые шесть месяцев 2019 года), выработка СЭС - 154,5 млн кВт•ч, (на 263,0 % больше, чем за январь – июнь 2019 года).

Данные за первое полугодие 2020 года

Энергосистема

Выработка,

млн кВт•ч

 

Относительно

января – июня

2019 года, % (без учета 29.02)

Потребление,

млн кВт•ч

 

Относительно

января – июня

2019 года, % (без учета 29.02)

Забайкальского края

3807,5

-0,7

4153,7

0,7

Республики Бурятия

2499,1

-11,9

2810,7

-1,1

Иркутской области

29311,0

6,8

28371,0

1,3

Красноярского края и Республики Тыва

29724,6

-5,7

23900,0

-0,2

Республики Хакасия

13583,4

20,8

8266,7

-0,8

Кемеровской области

10906,3

-11,7

15636,4

-2,0

Томской области

1708,7

-6,9

4020,9

-3,9

Новосибирской области

6384,6

-6,3

7930,3

-4,7

Республики Алтай и Алтайского края

2913,8

-16,4

5101,7

-5,4

Омской области

3064,7

-4,9

5129,8

-6,5

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по ОЭС Сибири складываются из показателей электропотребления и выработки объектов электроэнергетики, расположенных на территории энергосистем республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областей без учета данных по технологически изолированным энергосистемам.

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