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"ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" представил новый электронный каталог "Кабели управления"

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ представил новый электронный каталог Кабели управления

7 июля 2020, 17:30
Рубрика: Компании
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Продукция предприятия АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, что подтверждено протоколами испытаний и соответствующими сертификатами. http://www.podolskkabel.ru/files/uploads/books/PKZ_kabeli_upravleniya_2020.pdf

Информация о сертификации кабельной продукции представлена на сайте www.podolskkabel.ru в разделе «Качество».

По вопросам приобретения кабельно-проводниковой продукции обращайтесь по телефону: 8 800 302-78-83; +7 495 502-78-83 или присылайте свои заявки на e-mail: office@podolskkabel.ru.

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