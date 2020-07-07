Продукция предприятия АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, что подтверждено протоколами испытаний и соответствующими сертификатами. http://www.podolskkabel.ru/files/uploads/books/PKZ_kabeli_upravleniya_2020.pdf

Информация о сертификации кабельной продукции представлена на сайте www.podolskkabel.ru в разделе «Качество».

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