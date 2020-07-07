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Применение кабеля VOLTEX в просторной кухне с "перчинкой" старинного дома и в банной зоне для отдыха в программе "Переделка на НТВ"

ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Надежный кабель премиум класса теперь появился и в бывшем доме купца Михаила Мальцева, о котором, кстати, вы можете прочитать на сайте Орловского кабельного завода, читать!

25 лет гарантии, бесперебойная работа электротехники, удобное использование в быту, всё это обеспечит наш надежный кабель VOLTEX, который использовали специалисты в передачах «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ».

А купить кабель премиум класса можно у нас в интернет-магазине http://voltex-cable.ru/, совершив оплату онлайн на сайте, при этом производитель гарантирует бесплатную доставку в любой регион России.

Ознакомиться с полными выпусками передач можно кликнув на название ниже:

Квартирный вопрос

Дачный ответ

Ждём вашего визита!

Официальный сайт Орловского кабельного завода

Официальный сайт VOLTEX

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