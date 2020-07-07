Промышленный парк на площади 100 тыс. кв. метров планируют создать в здании бывшего комплекса "Производство 300", принадлежавшего Ижевскому механическому заводу (входит в концерн "Калашников"), сообщил во вторник на своей странице в Facebook первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин.

"Сегодня утром обсудили дальнейшее развитие нового проекта предприятия важного для всего Ижевска - реконструкция бывшего комплекса, 300-е производство. Много было вопросов в соцсетях, что комплекс отдадут под застройку торговыми площадями. Спасибо коллегам, что этого не случится - [завод] "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") приобрел комплекс, и все 100 000 кв. метров будут заняты промышленным парком", - написал Свинин.

По его словам, в ближайшие четыре года на площадке появится более 1 тыс. новых рабочих мест, первые площади уже начали вовлекать в работу.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Удмуртии, реализацией проекта совместно с ИЭМЗ "Купол" займется Минпромторг республики.

Ранее многоэтажное здание бывшего производственного комплекса выставлялось на продажу, однако покупателя на него найти не удавалось. В частности, в октябре 2019 года на сайте Российского аукционного дома комплекс хотели продать минимум за 619 млн рублей. В него входило 14 административно-производственных зданий общей площадью 96,4 тыс. кв. метров, а также два земельных участка общей площадью 13,7 га.

Ижевский электромеханический завод "Купол" входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей" и является одним из ведущих предприятий оборонного комплекса. Основная специализация предприятия - производство зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2". Завод также изготавливает бортовую аппаратуру ракет класса "земля - воздух", осуществляет модернизацию ЗРК "Оса-АКМ" и "Тор-М1", оказывает сервисные услуги эксплуатирующим организациям.