Вологодский филиал «Россети Северо-Запад» завершил строительство подстанции 35/10 кВ «Свеза Новатор» в Великоустюгском районе Вологодской области. Построенный объект обеспечит мощность для новой линии производства на деревообрабатывающем заводе «Свеза-Новатор».

Энергетики смонтировали распределительные устройства 35 и 10 кВ, силовой трансформатор мощностью 10 МВА, проложили кабельные и воздушные линии 10 кВ.

На заводе производят фанеру, деревянные фанерованные панели и аналогичные слоистые материалы. Производство полностью безотходное. Здесь запустят еще одну производственную линию, и создадут более 100 новых рабочих мест.