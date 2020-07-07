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"Россети Северо-Запад" ввели в эксплуатацию ПС 35/10 кВ "Свеза Новатор" для деревообрабатывающего завода

Россети Северо-Запад ввели в эксплуатацию ПС 35/10 кВ Свеза Новатор для деревообрабатывающего завода

7 июля 2020, 10:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА, РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД
Отрасль: Электроэнергетика 

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Вологодский филиал «Россети Северо-Запад» завершил строительство подстанции 35/10 кВ «Свеза Новатор» в Великоустюгском районе Вологодской области. Построенный объект обеспечит мощность для новой линии производства на деревообрабатывающем заводе «Свеза-Новатор».

Энергетики смонтировали распределительные устройства 35 и 10 кВ, силовой трансформатор мощностью 10 МВА, проложили кабельные и воздушные линии 10 кВ.

На заводе производят фанеру, деревянные фанерованные панели и аналогичные слоистые материалы. Производство полностью безотходное. Здесь запустят еще одну производственную линию, и создадут более 100 новых рабочих мест.

 

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