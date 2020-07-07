Специалисты ПАО «Россети Юг» подготовили электросетевой комплекс южных регионов к жаркой погоде. По прогнозу синоптиков сегодня и в ближайшие дни в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях ожидается повышение температуры воздуха до 40-42 градусов Цельсия, в Калмыкии – до 43 градусов. В регионах сохраняется пожароопасность 4-5 классов.

На энергообъектах компании усилен контроль за соблюдением противопожарного режима, территории подстанций и питающих центров расчищены от сухой растительности, в зонах возможных низовых пожаров проведена круговая опашка опор линий электропередачи.

Чтобы не допустить аварийных ситуаций, связанных с провисанием проводов воздушных под влиянием температуры, специалисты «Россети Юг» регулярно обходят линии, выявляя проблемные участки, проверяя расстояние от проводов воздушных линий электропередачи до инженерных сооружений.

На подстанциях 35 кВ и выше регулярно проводятся дополнительные осмотры маслонаполненного оборудования и оборудования, находящегося под давлением. Проверяется работа систем охлаждения трансформаторов, ведется контроль электрической и тепловой нагрузки, чтобы исключить риск возгорания.

Для безопасности персонала часть плановых ремонтных работ на открытом воздухе перенесены на более прохладные утренние и вечерние часы, контролируется температурный режим в производственных помещениях.

С сотрудниками проведены инструктажи по предупреждению перегрева, обезвоживания, солнечных и тепловых ударов, оказанию первой помощи пострадавшему при тепловом ударе.

Энергетики напоминают о запрете разжигания костров в охранных зонах воздушных линий электропередачи, свалки мусора и складирования на этих территориях, проведения несогласованных работ. Все это в условиях аномальной жары может привести к нарушению электроснабжения и поражению током.