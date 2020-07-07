В рамках международного промышленного марафона "Иннопром онлайн" прошла стратегическая сессия "Глобальная промышленность vs глобальная эпидемия".

Участники дискуссии обсудили такие вопросы, как восстановление глобальной промышленности после эпидемии, укрепление международной кооперации, в частности, что можно противопоставить торговым войнам, а также цифровизацию и автоматизацию как инструменты против эпидемии.

В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, главный исполнительный директор Schneider Electric Жан-Паскаль Трикуар, главный исполнительный директор Camozzi Automation Марко Камоцци, главный исполнительный директор Siemens Digital Industries, член правления Siemens AG Клаус Хелмрих, генеральный директор Kaspersky Евгений Касперский, главный исполнительный директор Knill Energy Holding Кристиан Книлл.

Модератор дискуссии - директор деловой программы "Иннопром" Антон Атрашкин.

Фото: © Донат Сорокин/ТАСС