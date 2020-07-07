Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Шафкатом Али-ханом.

В ходе беседы обсуждались вопросы развития отношений двух стран в ключевых отраслях. Александр Новак отметил значительный нереализованный потенциал российско-пакистанского партнерства.

«Основным механизмом развития взаимодействия остается Российско-Пакистанская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В рамках МПК, в частности, функционирует отдельная рабочая группа по энергетическому сотрудничеству», - напомнил Министр.

Также в ходе встречи стороны обсудили возможные направления развития кооперации России и Пакистана в рамках МПК.

«Российская сторона намерена всячески поддерживать укрепление связей между деловыми структурами наших стран. Перспективными направлениями двустороннего взаимодействия являются гражданское авиастроение, поставки сельскохозяйственной и железнодорожной техники. Ведется работа над укреплением нормативно-правовой базы, в частности по линии таможенного сотрудничества, автомобильного сообщения», - добавил Александр Новак.

В части энергетики стороны продолжают работу над проектом газопровода «Север-Юг».

«Газопровод «Север-Юг» призван стать флагманским проектом в двусторонних отношениях. Рассчитываем на скорейшее начало его практической реализации», - отметил глава Минэнерго России.