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Состоялась встреча Александра Новака с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Шафкатом Али-ханом

Состоялась встреча Александра Новака с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Шафкатом Али-ханом

7 июля 2020, 09:59
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Минэнерго

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Шафкатом Али-ханом.

В ходе беседы обсуждались вопросы развития отношений двух стран в ключевых отраслях. Александр Новак отметил значительный нереализованный потенциал российско-пакистанского партнерства.

«Основным механизмом развития взаимодействия остается Российско-Пакистанская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В рамках МПК, в частности, функционирует отдельная рабочая группа по энергетическому сотрудничеству», - напомнил Министр.

Также в ходе встречи стороны обсудили возможные направления развития кооперации России и Пакистана в рамках МПК.

«Российская сторона намерена всячески поддерживать укрепление связей между деловыми структурами наших стран. Перспективными направлениями двустороннего взаимодействия являются гражданское авиастроение, поставки сельскохозяйственной и железнодорожной техники.  Ведется работа над укреплением нормативно-правовой базы, в частности по линии таможенного сотрудничества, автомобильного сообщения», - добавил Александр Новак.

В части энергетики стороны продолжают работу над проектом газопровода «Север-Юг».

«Газопровод «Север-Юг» призван стать флагманским проектом в двусторонних отношениях. Рассчитываем на скорейшее начало его практической  реализации», - отметил глава Минэнерго России.

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