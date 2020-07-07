Уфимское агрегатное производственное объединение холдинга «Технодинамика» успешно провело испытания на увеличение мощности выпрямительного устройства ТВУ-9-800, предназначенного для воздушных судов нового поколения. В ходе имитации трехчасового режима полета устройство работало при нагрузке 450 Ам, что соответствует мощности 12 кВт. По своим техническим характеристикам прибор не имеет аналогов в России.

Выпрямительное устройство является частью системы электроснабжения летательного аппарата и представляет собой агрегат, состоящий из трехфазного понижающего трансформатора, полупроводникового трехфазного выпрямителя и тиристорной схемы стабилизации при изменении нагрузки. Предыдущая модификация ВУ производства Уфимского агрегатного производственного объединения мощностью 9 кВт применяется на российском военно-транспортном самолете Ил-112В.

Новая модификация выпрямительного устройства показала коэффициент полезного действия на уровне 95%, удельная масса агрегата составляет 1,05 кг/кВт. Данные показатели полностью соответствуют лучшим зарубежным аналогам. Все комплектующие, разработанные и произведенные на предприятиях холдинга, в ходе тестирования отработали без замечаний в штатном режиме. В июле 2020 года начнутся квалификационные испытания.

«Высокая квалификация наших конструкторов позволяет решать сложные задачи при разработке и производстве узлов и агрегатов для современной авиационной техники, – отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. – По своей мощности разработанный прибор не имеет аналогов среди выпрямительных устройств отечественного производства. Уверен, что данная продукция будет на равных конкурировать с западными образцами на российском и международных рынках».

Фото: Антон Тушин