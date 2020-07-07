В Иркутской области быстрыми темпами возводятся гидротехнические сооружения для защиты городов Тулун и Нижнеудинск от возможных наводнений. Защитные сооружения спроектированы входящим в Группу РусГидро «Институтом Гидропроект», контроль за подрядчиками, ведущими строительные работы, осуществляет ФАУ «РосКапСтрой»*. Завершить строительство планируется в декабре 2023 года.

Решение о проектировании и строительстве сооружений инженерной защиты было принято после наводнения в Иркутской области летом 2019 года, вызванного сильнейшим за всю историю наблюдений паводком. Количество выпавших всего за несколько дней осадков превысило месячную норму в 1,5−4 раза. Тогда пострадало более 45 тысяч человек, более 20 человек погибло.

Наводнение причинило ущерб 109 населенным пунктам региона, было затоплено почти 11 тысяч жилых домов, из них 1311 домов были унесены течением, а более 4 тысяч домов получили повреждения, сделавшие их непригодными для восстановления. Основной удар стихии пришелся на города Тулун и Нижнеудинск. Общий материальный ущерб превысил 35 миллиардов рублей. Ликвидация последствий наводнения и помощь пострадавшим были взяты под контроль руководства страны.

Проектирование защитных сооружений было поручено «Институту Гидропроект», обладающему огромным опытом в создании проектов гидротехнических сооружений любого назначения. Спроектированные защитные сооружения, получившие положительное заключение Главгосэкспертизы России, включают в себя строительство дамб, локальных очистных станций, перенос и переустройство инженерных сетей.

Защита Тулуна с населением более 40 тысяч человек состоит из двух дамб, которые обеспечат защиту правобережной и левобережной частей города, общей длиной 9,4 км и максимальной высотой 13 м. Дамбы будут отсыпаны из галечника, для защиты от фильтрации применено современное техническое решение — мембрана из геосинтетического материала. Нижнеудинск с населением более 30 тысяч человек будет защищен двумя дамбами общей длиной 17 км: левобережной длиной 10,2 км и правобережной длиной 6,8 км. Конструкция дамб в Нижнеудинске аналогична дамбам в Тулуне. Высота дамб выбрана таким образом, чтобы обеспечить надежную защиту от наводнения, аналогичного произошедшему летом 2019 года.

В ходе проектирования было выполнено математическое моделирование, подтвердившее эффективность и надежность планируемых сооружений, проведены гидравлические исследования на пространственной численной модели зоны Тулуна и Нижнеудинска.

Всего в Иркутской области предстоит восстановить 18 гидротехнических объектов.

* В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2020 года № 1426-р.