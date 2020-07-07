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В Краснодаре загорелся кабель контактной трамвайной сети

В Краснодаре загорелся кабель контактной трамвайной сети

7 июля 2020, 15:45
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР
Отрасль: Электроэнергетика 

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Пожар произошел 7 июля в Пашковском микрорайоне в районе пересечения улиц Просторной и Комсомольской.

Видеозапись с места пожара опубликовали очевидцы в социальных сетях. По их словам, горит подводящий кабель контактной трамвайной сети. При этом пламя вырывается из столба, как факел.

«В 11:38 произошло возгорание контактной сети из-за жары, было затруднено движение трамваев № 4 и 10. В 12:40 движение трамваев восстановили», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».

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