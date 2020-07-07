В Краснодаре загорелся кабель контактной трамвайной сети

Пожар произошел 7 июля в Пашковском микрорайоне в районе пересечения улиц Просторной и Комсомольской.

Видеозапись с места пожара опубликовали очевидцы в социальных сетях. По их словам, горит подводящий кабель контактной трамвайной сети. При этом пламя вырывается из столба, как факел.