 
Инвестиции (проекты)

В ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" смогут производить одежду и электрооборудование

В ТОСЭР Володарск и Решетиха смогут производить одежду и электрооборудование

7 июля 2020, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
262

Производители одежды, красок, металлоизделий, электрооборудования и другой продукции смогут стать резидентами ТОСЭР «Володарск» и «Решетиха». Правительство РФ поддержало расширение видов деятельности для этих территорий опережающего развития 2 июля. Об этом сообщила пресс-служба руководства Нижегородской области.

В первые пять лет ставка налога на прибыль для резидентов будет составлять 5%, в следующие пять лет — 12−13%. Ставка по страховым взносам снизится до 7,6%. Кроме того, как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, эти предприниматели смогут рассчитывать на льготы в виде освобождения от налогов на землю и имущество.

Министр экономического развития Нижегородской области Игорь Норенков отметил, что на ТОСЭР региона достаточно развита инфраструктура электро-, тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Тем не менее мощности этой инфраструктуры полностью не используются, благодаря чему есть площади, которые смогут занять новые производства.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области начнут производить криогенные насосы.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: vgoroden.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Промышленный парк появится в здании бывшего производства
Жатайская судоверфь: новое дыхание Ленского флота
Для строительства участка СВХ за МКАД в Москве ищут подрядчика
Выбраны подрядчики для разработки проектов капремонта двух улиц в Петербурге
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главные новости недели!
+