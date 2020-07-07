Производители одежды, красок, металлоизделий, электрооборудования и другой продукции смогут стать резидентами ТОСЭР «Володарск» и «Решетиха». Правительство РФ поддержало расширение видов деятельности для этих территорий опережающего развития 2 июля. Об этом сообщила пресс-служба руководства Нижегородской области.

В первые пять лет ставка налога на прибыль для резидентов будет составлять 5%, в следующие пять лет — 12−13%. Ставка по страховым взносам снизится до 7,6%. Кроме того, как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, эти предприниматели смогут рассчитывать на льготы в виде освобождения от налогов на землю и имущество.

Министр экономического развития Нижегородской области Игорь Норенков отметил, что на ТОСЭР региона достаточно развита инфраструктура электро-, тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Тем не менее мощности этой инфраструктуры полностью не используются, благодаря чему есть площади, которые смогут занять новые производства.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области начнут производить криогенные насосы.