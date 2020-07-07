Энергетики Челябинских городских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» поддержали инициативу Управления по делам молодежи Администрации города Челябинска и Челябинской федерации хип-хоп культуры. Вызвавшее широкий общественный резонанс и получившее одобрение челябинцев масштабное граффити в честь присвоения Челябинску почетного звания «Город трудовой доблести» появилось на здании трансформаторной подстанции, расположенной в Центральном районе по ул. Красной. Сложное многоплановое изображение посвящено подвигу легендарного Танкограда и вкладу тружеников тыла в победу над врагом в Великой Отечественной войне.

Новый стрит-арт проект реализован художниками Челябинской федерации хип-хоп культуры в продолжение сложившегося содружества энергетиков «Россети Урал» и граффити-сообщества города Челябинска.

Так, менее месяца назад к Дню России на здании распределительного пункта, расположенном вблизи ТРК «Родник» со стороны городского бора, появилось граффити с изображением современных героев - врачей «Спасибо за ваш труд». Необходимо добавить, что большинство арт-объектов в рамках проекта создано Тимуром Brazil Абдуллаевым — одним из главных стрит-арт художников Челябинска и его командой GraffitiCrew. Примером такого сотрудничества являются недавние проекты 2019 года. Граффити с животными украсили ограждение электроподстанции (ПС) 110 кВ «Спортивная», которая находится вблизи Челябинского зоопарка, во всех районах Челябинска появились граффити на зданиях трансформаторных подстанций (ТП): с военной тематикой - на Свердловском проспекте; «Красоты Урала» - на площади Павших, «Старый Челябинск» - возле строящегося Конгресс-холла, граффити в жилом микрорайоне на ул. Каслинской и многие другие - все это создано в содружестве компании «Россети Урал» - «Челябэнерго» и стрит-арт художников.

Энергетики отмечают, что стрит-арт и граффити как самое популярное его направление играют все более значимую роль в культурном пространстве мегаполиса и создании комфортной городской среды. Но любой энергообъект представляет собой опасность для здоровья и жизни людей, согласовывать свои действия с энергетиками граффитисты должны обязательно, равно как и соблюдать правила поведения вблизи энергообъекта. Специалисты энергокомпании «Россети Урал» готовы к сотрудничеству с представителями цивилизованного граффити-сообщества и открыты ко всем творческим предложениям.