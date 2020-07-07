Подведены итоги конкурсных процедур на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации для капитального ремонта набережной Зимней канавки в Центральном районе и 8-го Верхнего переулка в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Специалисты ООО «СБ-Системс» подготовят документацию для капремонта проезжей части и примыкающих к зданиям тротуаров набережной Зимней канавки. Границы работ установят по результатам комиссионного обследования. Отмечается, что подрядчику предстоит согласовать архитектурно-планировочные решения по объекту с Комитетом по градостроительству и архитектуре, а также с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Стоимость работ составляет 2,75 млн рублей. Все работы должны быть завершены в ноябре этого года.

Документацию стоимостью 4,4 млн рублей на капремонт 8-го Верхнего переулка подготовит ООО «Проект-Сервис». Подрядчику необходимо предусмотреть ремонт проезжей части, обустройство тротуаров и остановок общественного транспорта, устройство инженерных сетей, водоотвода и наружного освещения. Срок окончания проектирования - май следующего года. Заказчик работ - КРТИ в лице СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Добавим, для проектирования капремонта трех улиц в Шушарах ищут подрядчиков.