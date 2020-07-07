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Глава "Россети Кубань" Сергей Сергеев ознакомился с ходом реконструкции учебного полигона корпоративного энергоинститута

Глава Россети Кубань Сергей Сергеев ознакомился с ходом реконструкции учебного полигона корпоративного энергоинститута

7 июля 2020, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Генеральный директор «Россети Кубань» Сергей Сергеев посетил учебно-тренировочный полигон Энергетического института повышения квалификации «Кубаньэнерго» в Краснодаре. В рамках визита глава компании оценил результаты первого этапа реконструкции объекта и обсудил перспективы модернизации полигона с руководством образовательного центра. 

Оценивая итоги первого (из трёх запланированных) этапа реконструкции учебного полигона Сергей Сергеев подчеркнул, «обновлённый полигон уже готов принимать и обучать специалистов энергетической отрасли Краснодарского края, Республики Адыгея и всего юга России».

Масштабная реконструкция энергополигона в Краснодаре стартовала весной 2020 года. В настоящий момент на полигоне установлены две новые трансформаторные подстанции, смонтирован участок распределительной сети и возведены опоры для воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ.

Новое учебное оборудование позволит существенно расширить возможности подготовки электротехнического персонала в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и концепцией «Цифровая трансформация 2030». Завершить второй и третий этапы реконструкции планируется до конца текущего года.

Ректор энергоинститута Евгений Рудь поблагодарил руководство «Россети Кубань» за поддержку инициативы модернизации учебно-тренировочной базы и отметил, что столь масштабная реновация оборудования проводится  впервые за 50 лет существования учебного центра.

– Это по-настоящему знаковое событие для нас. Это новый этап в истории энергоинститута. Модернизация учебного полигона позволит нам выйти на новый более качественный уровень подготовки персонала. В условиях цифровизации энергетическим предприятиям необходимы квалифицированные специалисты с соответствующими навыками работы на действующем оборудовании, – прокомментировал руководитель корпоративного Энергетического института повышения квалификации «Кубаньэнерго».

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