Генеральный директор «Россети Кубань» Сергей Сергеев посетил учебно-тренировочный полигон Энергетического института повышения квалификации «Кубаньэнерго» в Краснодаре. В рамках визита глава компании оценил результаты первого этапа реконструкции объекта и обсудил перспективы модернизации полигона с руководством образовательного центра.

Оценивая итоги первого (из трёх запланированных) этапа реконструкции учебного полигона Сергей Сергеев подчеркнул, «обновлённый полигон уже готов принимать и обучать специалистов энергетической отрасли Краснодарского края, Республики Адыгея и всего юга России».

Масштабная реконструкция энергополигона в Краснодаре стартовала весной 2020 года. В настоящий момент на полигоне установлены две новые трансформаторные подстанции, смонтирован участок распределительной сети и возведены опоры для воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ.

Новое учебное оборудование позволит существенно расширить возможности подготовки электротехнического персонала в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и концепцией «Цифровая трансформация 2030». Завершить второй и третий этапы реконструкции планируется до конца текущего года.

Ректор энергоинститута Евгений Рудь поблагодарил руководство «Россети Кубань» за поддержку инициативы модернизации учебно-тренировочной базы и отметил, что столь масштабная реновация оборудования проводится впервые за 50 лет существования учебного центра.