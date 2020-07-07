"Россети Кубань" оказывают помощь городским сетям Краснодара

"Качество финального продукта зависит от... "
7 июля 2020, 16:10
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» предоставил резервные источники энергоснабжения коллегам из смежной электросетевой компании – «НЭСК-электросети», которая столкнулись с возросшими нагрузками на распределительную сеть г. Краснодара из-за аномальной жары.
Для обеспечения резервного энергоснабжения Краснодарский филиал «Россети Кубань» («Кубаньэнерго») предоставил компании «НЭСК-электросети» дизель-генератор мощностью 200 кВт для оперативного подключения потребителей бытового сектора. В случае необходимости «Россети Кубань» готова предоставить коллегам дополнительные резервные источники.
В свою очередь, «Россети Кубань», отвечающая за работу основной распределительной сети (высоковольтные подстанции и ЛЭП), переведены в режим повышенной готовности. Энергетики осуществляют усиленный контроль за обеспечением стабильной работы энергокомплекса Краснодарского края и Республики Адыгея. 380 аварийно-восстановительных бригад «Россети Кубань» в составе более 1700 человек и почти 700 единиц техники готовы к оперативному реагированию на случай нештатных ситуаций.
Напомним, на Кубани сегодня насчитывается более 50 территориальных сетевых компаний (ТСО), каждая из которых несет всю полноту ответственности за обеспечение надёжного энергоснабжения своих потребителей.
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