Состоялось заседание Наблюдательного совета территории опережающего развития «Камчатка». Совещание, прошедшее под председательством врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова при участии первого заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергея Тырцева и генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрия Тетенькина, было посвящено исполнению поручений Правительства РФ, а также вопросам функционирования и контроля за реализацией перспективного плана развития ТОР «Камчатка». В мероприятии также приняли участие представители органов исполнительной власти и региональных институтов развития.

С основным докладом выступил директор ООО «УК ТОР «Камчатка» (дочернее общество АО «КРДВ») Артем Фирстов.

«При создании ТОР было запланировано привлечение 27,75 млрд рублей инвестиций и создание 2 456 рабочих мест. К сегодняшнему дню плановые показатели перевыполнены и составляют 505% от первоначального объема инвестиций, предусмотренных Постановлением Правительства РФ. Статус резидентов ТОР получили 102 предприятия, общий объем заявленных инвестиций превышает 140 млрд рублей, планируется создание 9 334 новых рабочих места. Фактически в реализацию своих проектов резиденты уже вложили 12,3 млрд рублей и создали порядка 4 000 рабочих мест. Введено в работу 21 предприятие, в текущем году запланирован пуск еще десяти», - сообщил спикер.

Руководитель управляющей компании отметил, что согласно плану перспективного развития ТОР «Камчатка», приоритетными отраслями для региона являются рыболовство и рыбоводство, туризм и рекреация, логистики и транспорт, а также добыча полезных ископаемых. Причем на первом месте стоит сфера туризма, из 102 резидентов 37 реализуют инвестиционные проекты с общим объемом инвестиций более 100 млрд рублей именно в этой отрасли. Второе место занимает логистика и транспорт, в данной отрасли инвестиционную деятельность ведут 18 резидентов.

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов заявил, что регион готов оказать все необходимое содействие инвесторам, которые готовы вкладывать средства в развитие Камчатского края.

На заседании Набсовета был рассмотрен ход создания инженерной инфраструктуры на ТОР «Камчатка», которая является самой многочисленной по количеству резидентов из всех дальневосточных территорий опережающего развития.

Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин уточнил:

«К реализации предусмотрено 53 мероприятия по обеспечению резидентов, которые ведут инвестиционную деятельность на площадках ТРК «Паратунка» и «Зеленовские озерки», объектами электро-, газо-, водо- и теплоснабжения, автотранспортными сетями и водоотведением. Их общая стоимость составляет 9,76 млрд рублей, финансирование выполняется из федерального и регионального бюджетов и внебюджетных источников. Реализовано 12 мероприятий на сумму около 1,5 млрд рублей, 29 находятся в стадии реализации со сроками выполнения в 2020-2023 годах».

Участники совещания также обсудили вопрос готовности внутриплощадочных сетей и сроков строительства объекта резидента ТОР – АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)».

Кроме того, Правительство Камчатского края определит сроки выделения финансовых средств и выполнения работ по обследованию и капитальному ремонту скважин Кеткинского месторождения, ответственным исполнителем которых выступит АО «ОТКЗ «Заречное». В свою очередь региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края поручено установить тариф (стоимость) на подключение к системе теплоснабжения ТРК «Паратунка».