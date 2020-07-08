Энергетики «Россети Центр Смоленскэнерго» завершили технологическое присоединение молокозавода ЗАО "Тропарево" в Хиславичском районе Смоленской области. Максимальная мощность присоединенного объекта составила 318 кВт.

Для обеспечения электроснабжения объекта энергетики построили 0,07 км воздушной линии 10 кВ.

Учитывая высокую социальную и индустриальную важность строящегося сельскохозяйственного объекта, специалисты Смоленскэнерго закончили строительство электросетевой инфраструктурой для подключаемого объекта раньше планового срока, предусмотренного условиями договора на технологическое присоединение. Ожидаемый социальный эффект - создание новых рабочих мест.

Отметим, что технологическое присоединение — одно из приоритетных направлений деятельности филиала. Выполняя обязательства по технологическому присоединению сельхозпредприятий, филиал тем самым способствует повышению конкурентоспособности местных производств, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие региона и способствует повышению инвестиционной привлекательности.

По всем вопросам, касающимся технологического присоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра «Россети Центр» по бесплатному номеру 8-800-220-0-220, а также на корпоративном сайте mrsk-1.ru/customers/services/tp. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф.