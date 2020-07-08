Отраслевой регулятор американского штата Калифорния (California Public Utilities Commission, CPUC) выпустил приказ, согласно которому крупные компании, занятые в сфере энергоснабжения населения, должны обеспечить развертывание миниэнергосистем / микроэнергосистем (minigrids / microgrids) в своих зонах обслуживания. Решение связано с принятой в штате программой мероприятий по повышению надежности работы энергосистемы в сезон лесных пожаров.

В соответствии с законом штата Калифорния, принятым в 2018 г., под миниэнергосистемой понимается комплекс электрически связанных генерирующих установок и любых иных энергоресурсов, в состав которого могут быть включены в том числе объекты распределенной генерации, объекты потребления с управляемой нагрузкой (Demand Response), накопители энергии, а также всевозможные ИТинструменты управления, прогнозирования или анализа режимов их работы и конечных потребителей электроэнергии. Миниэнергосистема имеет строго определенную зону обслуживания и управляется как единый самодостаточный энергорайон, способный работать в выделенном режиме или параллельно с энергосистемой штата.

В планы двух компаний – Pacific Gas and Electric (PG&E) и San Diego Gas & Electric (SDG&E) – по согласованию с отраслевым регулятором штата уже включены мероприятия по внедрению миниэнергосистем к концу 2020 г. Не позднее сентября PG&E рассчитывает сформировать 63 миниэнергосистемы в районе тех подстанций, для которых во время аварийного отключения электроэнергии в энергосистеме штата можно использовать временный генератор. Еще 10 миниэнергосистем будут сформированы на территориях, которые можно быстро выделить на изолированную работу в течение непродолжительного времени и затем подключить обратно. Кроме того, разрабатывается пилотный проект по созданию миниэнергосистемы в районе аэропорта Аркейта-Юрика. В удаленных районах, питающихся от протяженных ЛЭП, будут рассматриваться возможности использования местной распределенной генерации и децентрализованного энергоснабжения. PG&E также планирует внедрять миниэнергосистемы для обслуживания критически важных объектов, например, полицейских участков, пожарных частей, школ, станций водоснабжения и канализации. С теми же целями SDG&E должна начать обновление программно-аппаратных комплексов и их интеграцию в существующие системы управления энергобъектами.

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