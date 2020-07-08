Об этом директор Кольской АЭС Василий Омельчук рассказал губернатору региона Андрею Чибису на встрече, состоявшейся вчера в Полярных Зорях. Прежде всего, речь шла о проекте промышленного освоения месторождения перовскит-титаномагнетитовых руд, расположенного вблизи Кольской атомной станции, в поселке Африканда.

В конце минувшей недели стало известно, что аукцион на право геологического изучения, разведки и добычи руд на центральном участке этого месторождения выиграла компания «Аркминерал-ресурс».

Ожидается, что уже в самое ближайшее время дочерняя компания победителя аукциона - ООО «Сервисная горная компания «Аркминерал» приступит к созданию на территории Полярнозоринского района производственного комплекса по выпуску диоксида титана, а также редких и редкоземельных металлов.

«Кольская АЭС будет оказывать всемерную партнерскую поддержку этому проекту. Мы заинтересованы в развитии нашего муниципального образования, в создании на его территории инновационных производств и высокооплачиваемых рабочих мест. Кроме того, создаваемый горно-химический комплекс станет еще одним потребителем электроэнергии, вырабатываемой на нашей атомной станции», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Африкандское месторождение может дать стране такую остродефицитную импортозамещающую продукцию, как пигментный диоксид титана, оксиды редкоземельных элементов, соединения ниобия и тантала. Если диоксид титана важен для лакокрасочной промышленности, то редкоземельные и редкие металлы относятся к стратегическим материалам и имеют широкое применение, включая оборонную промышленность.

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС