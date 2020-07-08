"ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" модернизирует систему очистки пластовой воды

Екатеринбургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на модернизацию установки сброса пластовой воды «Шагирт» на территории цеха добычи нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — одно из крупнейших предприятий в структуре ПАО «ЛУКОЙЛ», которое ведет разведку и разработку нефтегазовых месторождений в Пермском крае, а также в республиках Коми, Башкортостан, Удмуртия и в Свердловской области. Цех добычи нефти и газа № 3, расположенный в селе Шагирт в Куединском муниципальном районе Пермского края, занимает третье место по объемам добычи в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Сейчас здесь продолжаются работы в рамках инвестиционной программы модернизации.

В ходе реализации проекта, получившего положительное заключение Екатеринбургского филиала Главгосэкспертизы России, на территории действующей производственной площадки установки предварительного сброса воды «Шагирт» будет построена установка очистки пластовой воды, в том числе очистные сооружения пластовой воды, азотная установка, емкости для шлама, уловленной нефти и производственного запаса воды. Здесь также установят молниеотвод и иные технологические и вспомогательные объекты и сооружения.

Производственный комплекс для очистки пластовой воды будет расположен на отдельном огражденном участке, площадью около 5,75 тыс. кв. м. Производительность новой установки составит 224 куб. м/ч.

Проектировщик – ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» ПермНИПИнефть в г. Перми).

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»