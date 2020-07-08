АО «Мособлэнерго» полностью восстановило электроснабжение в дачных посёлках Наро-Фоминского района, где накануне вечером прошла сильная гроза. Из-за сильного ветра было нарушено электроснабжение в 13 садоводческих товариществах в районе деревни Мишуково, среди которых крупнейшее СНТ «Романтика».



Причина технарушения – падение дерева на участок воздушной линии электропередачи, обслуживаемой садоводческой организацией. Сработало автоматическое отключение электроэнергии и дежурным на место технологических нарушений были вызваны оперативно-ремонтные бригады АО «Мособлэнерго». Часть потребителей была подключена к передвижным дизельным электростанциям, которые обеспечивали электроэнергией во время восстановительных работ. Было задействовано 7 передвижных электростанций.



Силами работников АО «Мособлэнерго» было ликвидировано упавшее дерево на частную линию электропередачи. Ночью, в 00:33, электроснабжение в частных домах СНТ Наро-Фоминского района переведено на нормальную схему работы.



Также во время восстановительных работ произведен осмотр более 20 км воздушной линии электропередачи, проходящей по болотистой местности, питающей дома дачников, для выявления возможных технологических неполадок.



Заместитель главного инженера АО «Мособлэнерго» Дмитрий Ковалев:

«Садоводческим организациям, находящимся в данном районе, необходимо в кроткие сроки передать на баланс АО «Мособлэнерго» абонентские линии для проведения работ по расчистке трассы ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности и замене голого провода линии электропередачи на изолированную. Компания готова проводить необходимые работы в ближайшие 2 недели. По вопросам передачи можно обращаться на электронную почту KovalevDV@mosoblenergo.ru или позвонить по телефону 8(495)780-39-62 в департамент эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов».