СПб ГБУ «Ленсвет» разрабатывает проект реконструкции освещения квартала 11 Ульянка, расположенного между улицей Солдата Корзуна, проспектом Народного Ополчения, улицей Генерала Симоняка, улицей Стойкости. На территории жилого массива проживают свыше 10 тысяч жителей.

Освещение проектируется с применением современных светильников, металлических опор, питающие линии предусмотрены в кабельном исполнении. Проект должен обеспечивать соответствие современной системы освещения светотехническим и электротехническим нормам, рациональное потребление энергоресурсов, безопасную и удобную эксплуатацию оборудования. Помимо освещения прилегающих к зданиям внутридворовых проездов светильники должны быть приближены к территориям государственных образовательных учреждений, детским и спортивным площадкам, пешеходным зонам внутри квартала.

Согласно выданым эксплуатирующей организацией техническим условиям опоры освещения должны иметь свободный доступ для подъезда автоподъемника. При разработке проекта допустимо использовать складные опоры, которые позволят обслуживать светильники без применения спецтехники. Между опорами освещения по периметру детских и спортивных площадок предусмотрена прокладка кабельных линий траншейным методом.

Разработка проекта должна быть завершена в 2020 году, затем на территории квартала запланировано проведение строительно-монтажных работ.