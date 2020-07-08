Одобрен проект ЖК "Зил-Юг" в Даниловском районе

Архитектурный совет Москвы одобрил проект первой очереди строительства многофункционального жилого комплекса «Зил-Юг» на юге столицы, сообщил журналистам главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Первая очередь ЖК расположится на двух участках площадью более 4 га на Автозаводской улице, вл. 23/65 и 23/66 в Даниловском районе.

«Это классная, профессиональная и очень изящная работа. Поздравляю заказчика и авторов, желаю успешной реализации проекта», – сказал Сергей Кузнецов.

По словам представителя застройщика, до конца года планируется начать возведение жилого комплекса, а завершить первую очередь планируется в 2023 году.

