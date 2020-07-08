Прокуратура требует найти хозяина бесхозной ЛЭП под Брянском

Суд обязал Снежскую сельскую администрацию в Брянском районе поставить на учёт бесхозяйную линию электропередач на территории бывшего садового товарищества «Электрон», сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Садтоварищество прекратило свою деятельность в 2009 году, а ЛЭП 0.4 кВ протяжённостью 5 км — осталась, причём под напряжением.

«Прокурором района вносилось представление главе администрации сельского поселения об устранении нарушений законодательства, в котором сообщалось о наличии на территории поселения бесхозяйных объектов электроэнергетики. Однако администрацией необходимые меры по устранению нарушений приняты не были», — говорится в сообщении ведомства

Суд по иску прокурора признал бездействие сельской администрации незаконным и обязал принять меры по постановке линии электропередач на территории бывшего садового товарищества на учёт.