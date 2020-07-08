Специалистыфилиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» совместно с подрядной организацией начали второй этап техперевооружения подстанции 110/6 кВ «Головная» в Карачаево-Черкесии. Второй пусковой комплекс предполагает полную замену оборудования открытого распределительного устройства (ОРУ)-110 кВ.



Реконструкция питающего центра началась в прошлом году для технологического присоединения Усть-Джегутинской малой гидроэлектростанции суммарной установленной мощностью генераторов 5,6 МВт.



В рамках первого пускового комплекса на питающем центре была произведена замена комплектного распределительного устройства наружной установки (КРУН) 6 кВ с монтажом двух дополнительных линейных ячеек, установлено новое блочно-модульное здание, где размещены панели релейной защиты и автоматики. Новый объект генерации и подстанцию связали две специально построенные для этого линии электропередачи 6 кВ.



После завершения первого этапа работ в прошлом году специалисты филиала уже произвели постепенный перевод потребителей на новое оборудование. И сейчас электроэнергию от обновленной подстанции получают южная часть города Усть-Джегута, а также расположенные здесь крупные промышленные и ресурсоснабжающие предприятия.



При этом, как отмечают в филиале «Карачаево-Черкесскэнерго», масштабная модернизация подстанции «Головная» позволит не только принимать в сеть электроэнергию от Усть-Джегутинской малой ГЭС, но и будет способствовать улучшению качества электроснабжения запитанных от него потребителей.

«В настоящее время уже выполнено около половины из запланированных работ», - уточнил первый заместитель директора – главный инженер филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко.