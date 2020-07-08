Специалисты «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») обнаружили майнинг-ферму на территории садоводства в Гатчинском районе Ленинградской области.

В ходе контрольных замеров энергопотребления было выявлено, что прибор учёта в 10 раз уменьшает показатели потребления. В результате проверки совместно с правоохранительными органами в помещении контейнерного типа было обнаружено оборудование для майнинга криптовалюты, безучетно потребляющее электроэнергию. По предварительному расчету стоимость неучтенного потребления электроэнергии составила 5,6 млн руб., она будет взыскана с владельца оборудования. Сами блоки для майнинга и неисправный прибор учета были демонтированы.

«Россети Ленэнерго» напоминают, что неучтенное потребление – это потери электроэнергии, которые в конечном счете «ложатся на плечи» всех участников рынка электроэнергии. Незаконное потребление электроэнергии – неконтролируемая нагрузка на сеть, которая становится причиной снижения надежности электроснабжения потребителей. Кроме того, самовольное присоединение в большинстве случаев выполняется с грубейшими нарушениями техники безопасности и с риском для здоровья и жизни.