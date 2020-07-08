Стадион "Труд" в Куйбышеве реконструируют за 135 млн рублей

В городе Куйбышеве Новосибирской области планируют реконструировать стадион «Труд», сообщает RosTender.info.

Министерство строительства Новосибирской области объявило тендер на выполнение работ по реконструкции. Заявки на участие в тендере от строительных организаций принимают до 16 июля, в этот же день подведут итоги тендера.

Стоимость работ по обновлению стадиона оценивается в 134,9 млн рублей. Здесь собираются снести старые постройки и возвести новое здание, где будут располагаться физкультурные залы и спортивные секции. Открытое поле стадиона также приведут в порядок, на нем, в частности, установят современное освещение. Территорию спортивного объекта благоустроят и озеленят.

Заказчиком работ выступает администрация города Куйбышева. По ее требованиям, реконструкция стадиона должна быть завершена в ноябре 2021 года. В 2022 году город отметит 300-летний юбилей со дня основания.

