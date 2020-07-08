Стандартизация как основа четвертой промышленной революции

Стандартизация, как основа создания и внедрения цифровых технологий в различных отраслях экономики, стала одной из тем промышленного форума INNOPROM Online. Сессия «Стандартизация как основа «Индустрии 4.0», организованная Комитетом РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия при поддержке Восточного комитета германской экономики, прошла 7 июля в онлайн-формате.

В сессии приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных, Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, президент РСПП Александр Шохин, первый заместитель Председателя Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Андрей Лоцманов, директор по техническому регулированию и стандартизации SIEMENS AG Маркус Райгль, руководитель бюро малого и среднего бизнеса Восточного комитета германской экономики Йенс Бельманн, председатель правления Ассоциации цифровые инновации в машиностроении (АЦИМ) Борис Позднеев и другие.

Основной темой стала стандартизация в основе цифровых технологий различных отраслей экономики. На сессии, в частности, рассматривались возможности использования цифровых технологий для решения задач технического регулирования и важнейшие проблемы, которые предстоит решить при переходе к «Индустрии 4.0».

Выступая на сессии, Алексей Беспрозванных отдельно остановился на применении цифровых технологий в сфере оценки соответствия и государственного контроля.

«Переход на реестровую модель отчетных данных дает преимущества одновременно и в формировании прозрачности системы документации об оценке соответствия и в защите от подделок. Дело даже не в том, что товары все еще ходят с поддельной бумагой. Прослеживаемость привязки конкретной единицы товара к разрешительной документации крайне важна для обеспечения контроля продукции на всех этапах ее жизненного цикла, а также для недопуска на рынок контрафакта и фальсификата», – подчеркнул во время выступления замглавы Минпромторга России.

Кроме этого, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации отдельно отметил важность дигитализации системы государственного контроля. Отдельными органами уже развернуты свои, ведомственные, системы контроля. Также ожидается принятие федерального закона «О государственном контроле и муниципальном надзоре в Российской Федерации». Его положения направлены, в том числе, на осуществление контроля в цифровом виде, формирование реестра предписаний и уведомлений и т.п.

«В целом для обеспечения цифровой трансформации инфраструктуры качества необходима работа по шести направлениям. Это внедрение реестровых моделей фиксации результатов испытаний, тестов, метрологических работ; электронный документооборот; создание цифровых библиотек документов регулирования; цифровые двойники; удаленный дистанционный контроль; цифровые сервисы «под клиента». Для их масштабного внедрения необходим, в том числе, пересмотр действующего законодательства. Такая работа постоянно проводится, и отдельные инициативы уже приняты», – отметил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

В частности, при участии Минпромторга России и Росстандарта уже внесены важные изменения в ФЗ «Об обеспечении единства измерений» в части установления приоритета электронной документации в области метрологии. Также внесен в Госдуму проект изменений в ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Эти корректировки затрагивают использование информационных систем в сфере стандартизации.

«Определенный опыт внедрения масштабных цифровых проектов, приближающих нас к реалиям Индустрии 4.0, в России имеется. Успешные проекты по цифровой трансформации есть, например, у РЖД, «Сибура», «КамАЗа», «Росатома», «Россетей», «Газпром нефти». Но сегодня речь должна идти о формировании единой государственной политики масштабной цифровизации российской промышленности», – подчеркнул Андрей Лоцманов, первый заместитель Председателя Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, Председатель Совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России.

На сессии также состоялся обмен практическим опытом в сфере создания цифровых производств, прошло обсуждение роли стандартов при создании «Индустрии 4.0» в Германии и России. Были представлены результаты работы Совета по техническому регулированию и стандартизации для цифровой экономики профильного Комитета РСПП и Восточного комитета германской экономики.