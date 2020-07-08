В Цильнинском районе Ульяновской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается строительство трассы «Цивильск - Ульяновск - Новая Воля»: работы на объекте планируют закончить в ноябре текущего года. Накануне, 7 июля, ход строительства оценил губернатор региона Сергей Морозов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Новая дорога соединит федеральную трассу А-151 «Цивильск - Ульяновск» с поселком Новая Воля, где находится три фермерских хозяйства, на которых работает более 100 человек. На участке протяженностью около 4 км уложат асфальтобетонное покрытие, дорога будет иметь две полосы движения. «Мы продолжаем создавать условия для развития сельскохозяйственных предприятий, строить и ремонтировать автодороги, которые позволят обеспечить транспортную доступность к фермерским хозяйствам. <...> В 2020 году мы воплотим в реальность проект, благодаря которому в разы сократится путь от федеральной трассы к поселку», - отметил Сергей Морозов.

Новую дорогу планируют ввести в эксплуатацию в ноябре текущего года.

Также в Цильнинском районе продолжается ремонт участка дороги «Цильна - Большое Нагаткино - Новоникулино - Тагай - Майна - Игнатовка - Чертановка» длиной около 2 км. Кроме этого, в текущем году проведут мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. В частности, у населенных пунктов Будённовка, Кашинка, Марьевка, Семеновка, Орловка в Цильнинском районе установят освещение. В 2021 году освещение появится в селах Устеренка и Мокрая Бугурна.

Добавим, всего в этом году на территории Ульяновской области приведут в нормативное состояние более 130 км трасс в рамках нацпроекта.