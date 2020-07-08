В Пресненском районе появится офисно-деловой центр

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8 июля 2020, 17:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Выдано разрешение на строительство офисно-делового комплекса в центре столицы, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
«Разрешение действует до 21 мая 2022 года», – сказал Олег Антосенко.
Объект возведут на 2-й Звенигородской улице, д. 12, стр. 2, стр. 6 в районе Пресненский за счет инвестора. На двух соседних участках расположатся четырех- и пятиэтажное здания общей площадью 10,1 тыс. кв. метров. Там разместятся офисы с переговорными, магазины, предприятия общественного питания. Под одним из зданий оборудуют паркинг на 16 машиномест.
Территорию вокруг благоустроят и озеленят, сделают пешеходные дорожки из брусчатки, площадки для отдыха, установят скамейки и урны. Подъезд организуют со стороны улиц Костикова и 2-й Звенигородской по местным проездам.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности строительства. На строительстве офисно-делового центра в Пресненском районе проверками будут охвачены все этапы строительства. С участием специалистов Центра экспертиз («ЦЭИИС») проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил Олег Антосенко.
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