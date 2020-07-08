14 резервных источников энергоснабжения (РИСЭ) общей мощностью 1840 кВт и три передвижные электротехнические лаборатории направлены в ночь с 7 на 8 июля компанией «Россети Кубань» в Краснодар в помощь коллегам из «НЭСК-электросети» для организации восстановления электроснабжения потребителей краевой столицы.

Передвижные электротехнические лаборатории и технический персонал компании «Россети Кубань» прибыли накануне вечером в Юбилейный микрорайон г. Краснодара для оказания помощи специалистам «НЭСК-электросети», которые ведут аварийно-восстановительные работы на кабельных линиях электропередачи.

В случае необходимости «Россети Кубань» готова предоставить коллегам в помощь аварийные бригады и технику, в том числе специальную.

Современные передвижные лаборатории – современные спецкомплексы, которые позволяют диагностировать и выявлять технарушения на кабельных линиях под землей. Спецкомплекс (лаборатория) оборудован по передовым технологиям и может максимально точно определить дефектное место в кабеле без разрушения его защитного слоя. Для оперативного диагностирования используются специальные программы, которые запускаются с помощью несложных манипуляций. Такие технологии существенно сокращают по времени процесс ликвидации неполадок.

Напомним, из-за установившейся на Кубани высокой температуры воздуха, существенно возросла нагрузка на энергооборудование территориальной сетевой организации (ТСО) «НЭСК-электросети» в г. Краснодаре. Это привело к технологическим нарушениям в городской сети. Сегодня на Кубани насчитывается более 50 территориальных сетевых компаний, каждая из которых несет всю полноту ответственности за обеспечение надёжного энергоснабжения своих потребителей.

В свою очередь, «Россети Кубань», отвечающая за работу основной распределительной сети (высоковольтные подстанции и ЛЭП), переведена в режим повышенной готовности. Энергетики осуществляют усиленный контроль за обеспечением стабильной работы энергокомплекса Краснодарского края и Республики Адыгея. 392 аварийно-восстановительные бригады «Россети Кубань» в составе 1792 человек и более 700 единиц техники готовы к оперативному реагированию на случай нештатных ситуаций.