Энергетики Тимашевского филиала «Россети Кубань» реализуют комплекс мер, направленных на повышение надежности энергоснабжения потребителей в осенне-зимний период. В ходе ремонтной программы 2020 года специалисты филиала выполнили капитальный ремонт 14 воздушных линий 35-110 кВ в Тимашевском, Калининском, Каневском, Брюховецком и Приморско-Ахтарском районах Краснодарского края.

Сотрудники Тимашевских электросетей провели перетяжку проводов на воздушных линиях, окрасили и заменили опоры, установили новую современную арматуру. В общей сложности энергетики заменили свыше четырех тысяч изоляторов, 4,5 км грозотроса и почти 700 комплектов линейно-сцепной арматуры. А также расчистили 7,8 га просек вдоль трасс – это необходимо, чтобы предупредить технологические нарушения из-за падений деревьев и веток на провода.

– Бесперебойность работы электрических сетей и качество поставляемой электроэнергии напрямую зависят от состояния воздушных линий. Наши специалисты проводят постоянный мониторинг электрооборудования и выполняют необходимые технические мероприятия для повышения надежности электроснабжения, – рассказал директор Тимашевских электрических сетей Сергей Соболев. – Мы стараемся формировать график ремонтов с учетом аномально высоких температур воздуха и минимизировать неудобства для потребителей. Поэтому часть бригад переведены на работы в ночное время и утренние часы.

Отремонтированное оборудование обеспечит надежное электроснабжение социально значимых объектов и более трехсот тысяч потребителей северо-западной части Кубани.

Тимашевские электрические сети обслуживают территорию общей площадью более 9,3 тыс. кв. км. В зону обслуживания сетей входят пять административных районов – Тимашевский, Каневской, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский. Основное оборудование филиала включает в себя 20 подстанций напряжением 110 кВ, 64 подстанции напряжением 35 кВ, 2339 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Протяжённость воздушных линий электропередачи составляет более 10 тысяч км.