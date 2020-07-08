В Северо-Кавказском федеральном округе может появиться еще один горнолыжный курорт мирового уровня «Мамисон». Министерством по поручению Правительства совместно с руководством Северной Осетии – Алания прорабатывается план создания курорта. Об этом стало известно по итогам рабочей поездки первого заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Михаила Бабича в Карачаево-Черкесию, Ингушетию и Северную Осетию–Аланию.

Географической близость к успешным горнолыжным курортам делает «Мамисон» хорошей альтернативой для активного отдыха. Турпоток только на соседние «Гудаури» и «Архыз» составляет более 300 000 человек в сезон, и спрос превышает предложение. Горнолыжный сезон на «Мамисоне» может длиться с ноября по апрель, также есть потенциал для строительства круглогодичных трасс.

Потенциал курорта оценивается в 82 км горнолыжных трасс и 15 подъемников, по итогам реализации начального этапа его создания планируется строительство более 30 км горнолыжных трасс, 3 пассажирских подвесных канатных дорог, не менее 2 000 мест размещения. Курорт обладает уникальными геоклиматическими особенностями: продолжительностью горнолыжного сезона с ноября по апрель, возможностью организации круглогодичного катания на леднике «Зарамаг», значительным перепадом высот.

Реализация курорта «Мамисон» позволит создать дополнительную «точку притяжения» международного уровня на Северном Кавказе, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на показатели социально-экономического развития Республики.



В ходе рабочей поездки состоялось несколько совещаний, на которых подробно обсудили вопросы социально-экономического развития регионов, а также реализацию крупных инфраструктурных и промышленных проектов. «Работа предстоит не простая, но совместно с главами регионов рассчитываем улучшить социально-экономическую ситуацию на Северном Кавказе и отношение к региону», - подчеркнул Михаил Бабич.

В Ингушетии подробно обсудили проблемы дефицита питьевой воды и водоотведения, затронули вопросы обеспечения надежного и безопасного газоснабжения населения. Решение данных вопросов окажет непосредственное влияние на уровень жизни в Республике Ингушетия.

Отдельно также осмотрели горнолыжный курорт «Домбай» в Карачаево-Черкесии. Обсудили вопросы его перспективного развития, отметили готовность Министерства оказывать поддержку региону в решении текущих и стратегических проблем курорта.

Напомним, что с 21 января 2020 года полномочия Минкавказа России переданы Минэкономразвития России.

Фото: riakchr.ru