Несколько крупнейших европейских TSO, то есть операторов магистральных сетей (они же — системные операторы) объединились для запуска новой платформы гибкости на основе блокчейн, получившей название Equigy.

Она предназначена для интеграции небольших и распределенных потребительских активов, таких как электромобили, домашние системы накопления энергии и тепловые насосы в процесс управления системным балансом.

Потребители смогут зарабатывать деньги с помощью Equigy, взаимодействуя с электрической сетью через компанию-агрегатор. Платформа позволит оптимизировать интеграцию вариабельных ВИЭ в энергосистему, дав TSO дополнительный инструмент гибкости.

В настоящее время три системных оператора — Swissgrid, TenneT и Terna — запускают платформу в Нидерландах, Германии, Италии и Швейцарии. Кроме того, датский Energinet также выразил заинтересованность в присоединении к консорциуму.

Рене Керкмеестер, инициатор и программный директор Equigy, обьясняет, что, поскольку Европа рассчитывает на переход к возобновляемым источникам энергии, необходимы инструменты, помогающие справиться с переменчивостью погодозависимых ВИЭ, ибо пока нет технологий для хранения энергии в больших масштабах.

«Во многих странах мы все еще полагаемся на ископаемое топливо, чтобы сбалансировать энергосистему, когда возобновляемые источники недоступны. Это не хорошо для планеты и дорого. Equigy предлагает устойчивое и экономически эффективное решение этой проблемы».

Equigy использует технологию блокчейн для регистрации и проверки десятков тысяч небольших энергетических транзакций. Платформа облегчает обмен данными между заинтересованными сторонами и вводит новых игроков и технологии в цепочку создания стоимости в электроэнергетике.

Транзакции подтверждаются на основе данных, предоставляемых, например, производителями домашних систем хранения энергии и электромобилей, а также устройствами Интернета вещей, такими как интеллектуальные счетчики и зарядные устройства.

Технологии и программное обеспечение предлагаются участникам бесплатно, и TSO заявляют, что не имеют коммерческого интереса в проекте, но хотят содействовать внедрению в систему больших объёмов возобновляемых источников энергии.

Платформа является масштабируемой, и консорциум надеется, что другие страны смогут присоединиться к проекту, ещё больше увеличив пул гибкой и экологически чистой электроэнергии.