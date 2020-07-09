Председатель Правительства России Михаил Мишустин заявил, что подписал постановление, которое делает порядка трети ГОСТов, строительных норм и правил (СНиП), а также ряд других обязательных требований рекомендательными. Об этом сообщает ТАСС.

«Подписано постановление Правительства, которое на сегодняшний день 30% ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований делает рекомендательными», — сказал он во время осмотра строящегося инфекционного корпуса республиканской клинической больницы в Казани.

По его словам, остальные 70 процентов будут переработаны таким образом, чтобы стать более комфортными для сферы строительства. Мишустин отметил, что «это сократит время стройки, снизит издержки и сделает более прозрачными все отношения, которые связаны со стройкой».

Ранее сообщалось, что Минстрой предложил приостановить необходимость публичного технологического и ценового аудита комплексных контрактов по строительству объектов.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ