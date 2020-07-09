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"Минэнерго России проводит конкурсы на присвоение статуса гарантирующего поставщика в Республике Калмыкия, Чеченской Республике и Республике Ингушетия".

Минэнерго России проводит конкурсы на присвоение статуса гарантирующего поставщика в Республике Калмыкия, Чеченской Республике и Республике Ингушетия.

9 июля 2020, 17:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442, Минэнерго России проводит конкурсы на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Калмыкия, Чеченской Республики и Республики Ингушетия.

Ознакомиться с Правилами проведения конкурса можно в разделе «Законодательство».

В Минэнерго организован единый центр приема заявок на участие в конкурсе.

Cведения о должностных лицах, уполномоченных давать разъяснения об условиях проведения конкурсов на присвоение статуса гарантирующего поставщика:

1. Паромов Артем Олегович, ведущий советник, e-mail: ParomovAO@minenergo.gov.ru, тел.:+7(495) 631-85-35

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