В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442, Минэнерго России проводит конкурсы на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Калмыкия, Чеченской Республики и Республики Ингушетия.

Ознакомиться с Правилами проведения конкурса можно в разделе «Законодательство».

В Минэнерго организован единый центр приема заявок на участие в конкурсе.

Cведения о должностных лицах, уполномоченных давать разъяснения об условиях проведения конкурсов на присвоение статуса гарантирующего поставщика:

1. Паромов Артем Олегович, ведущий советник, e-mail: ParomovAO@minenergo.gov.ru, тел.:+7(495) 631-85-35