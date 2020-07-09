Саратовский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство объектов обустройства нефтяных месторождений в Оренбургской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Первые проявления нефти в Оренбуржье были обнаружены еще в XVIII веке. Сегодня среди всех нефтедобывающих регионов России Оренбургская область занимает четвертое место, уступая лишь Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому округам и Республике Татарстан. Разработку большинства месторождений здесь ведет АО «Оренбургнефть» - один из самых зрелых активов ПАО «Роснефть». В 2018 году на участках «Оренбургнефти» было открыто 15 новых месторождений и 37 залежей в пределах разрабатываемых месторождений.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Саратовского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство площадочных объектов и сопутствующей инфраструктуры для запуска новых скважин на месторождениях Бобровское, Долговское, Курманаевское, Красногвардейское, Покровское и Пронькинское, расположенных в Курманаевском, Бузулукском, Грачевском, Сорочинском и Красногвардейском районах Оренбургской области. На этих участках планируется обустройство приустьевых площадок скважин, установка площадок для ремонта оборудования, строительство внутрипромысловых трубопроводов. Также здесь будут сооружены блоки управления, блоки ввода реагентов, линии электропередачи 4 кВ, трансформаторные подстанции и иные производственные и вспомогательные сооружения и линейные коммуникации. Строительные работы разбиты на 25 этапов - по числу площадок обустраиваемых скважин.

Генеральный проектировщик – ООО «Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи» (ООО «СамараНИПИнефть»).

Фото: АО «Оренбургнефть»