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Ростовская АЭС: в городе атомщиков будет построена новая современная школа

Ростовская АЭС: в городе атомщиков будет построена новая современная школа

9 июля 2020, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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инфраструктура

инфраструктура

На площадке сооружения новой школы, которая возводится на территории расположения Ростовской АЭС в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между ГК «Росатом» и правительством Ростовской области, начались полномасштабные работы. 

Современная трехэтажная школа с собственной газовой котельной, теннисным кортом, стадионом, площадками для занятий баскетболом и мини-футболом, должна открыться в Волгодонске в 2022 году. Проект, общая стоимость которого составляет 838 млн рублей, включён в список объектов, курируемых лично главой региона Василием Голубевым.

Побывавший с рабочим визитом на стройплощадке первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов отметил: «Сооружение объекта идёт по графику, даже с опережением. С подрядчиком мы договорились: если все средства этого года будут освоены, мы готовы «передвинуть» финансирование со следующего года на этот, чтобы ввести объект досрочно».

Заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев:

«Школа на 600 обучающихся позволит решить проблему второй смены и обеспечения шаговой доступности образования для детей микрорайона В-9, который многие годы был лишён собственной школы».

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