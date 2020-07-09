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Специалисты "Россети Центр Курскэнерго" отремонтировали 1400 км воздушных линий электропередачи

Специалисты Россети Центр Курскэнерго отремонтировали 1400 км воздушных линий электропередачи

9 июля 2020, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЦЕНТРА, РОССЕТИ ЦЕНТР, КУРСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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МРСК Центра, Россети Центр, Курскэнерго

За пять месяцев 2020 года специалистами филиала «Россети Центр Курскэнерго» произведен капитальный ремонт 1405,8 км 0,4-110 кВ. В ходе ремонтных работ заменено 5 411 шт изоляторов, 12 600 км грозозащитного троса, расчищено более 373 га трасс от древесно-кустарниковой растительности.

В рамках реализации ремонтной программы курские энергетики выполнили ремонтные работы на 127 трансформаторных подстанциях: отремонтированы 69 силовых трансформаторов, 30 разъединителей, 69 выключателей.

В том числе, ремонтные работы проводились на таких крупных питающих центрах региона, как подстанции (ПС) 110/35/10 кВ «Дмитриев», «Марьино», «Черемошки», «Белая», 110/35/6 кВ «Мантурово», обеспечивающих электроснабжение более 86 населенных пунктов Дмитриевского, Мантуровского, Рыльского, Беловского районов Курской области.

До конца 2020 года специалисты Курскэнерго планируют выполнить ремонт оборудования на еще на 41 ПС 35 – 110 кВ, отремонтировать 347 трансформаторных подстанций и свыше 760 километров воздушных линий (ВЛ) электропередачи, расчистить 782,7 га просек ВЛ.

Своевременная реализация ремонтной программы обеспечивает стабильное функционирование электросетевого комплекса и надежное электроснабжение потребителей региона в период максимума нагрузок.

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Компания: Россети Центр Курскэнерго

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