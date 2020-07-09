В Павловском Посаде заменят провода

АО «Мособлэнерго» в текущем году планирует заменить в Павловском Посаде участки воздушных линий электропередачи 0,4 кВ общей протяжённостью 4180 метров, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

Работы пройдут в рамках программы капитального ремонта энергосетевого хозяйства компании. Выполнять его будет Павлово-Посадский филиал компании. Замена участков линий позволит усилить существующую сеть, от которой запитаны многоквартирные дома и социально-значимые объекты.