 
Модернизация

В Павловском Посаде заменят провода

В Павловском Посаде заменят провода

9 июля 2020, 16:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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АО «Мособлэнерго» в текущем году планирует заменить в Павловском Посаде участки воздушных линий электропередачи 0,4 кВ общей протяжённостью 4180 метров, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

Работы пройдут в рамках программы капитального ремонта энергосетевого хозяйства компании. Выполнять его будет Павлово-Посадский филиал компании. Замена участков линий позволит усилить существующую сеть, от которой запитаны многоквартирные дома и социально-значимые объекты.

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