В «атомных» городах началась тестовая эксплуатация цифровой платформы «Умный город», разработанной АО «Русатом Инфраструктурные решения» (входит в Госкорпорацию «Росатом»).

Всего система «Умный город» будет внедрена в 11 городах, распложенных в шести регионах страны. Доступ к сервисам можно получить через портал https://rosatom.city/. Базовый функционал системы позволяет администрациям отслеживать исполнение задач коммунальными службами, жителям – получать информацию о работе городских служб, образовательных и культурных учреждений, полицейских участков, а депутатам – контролировать качество выполнения работ на своих территориях.

Набор цифровых сервисов, которые используются интеграционной платформой «Умный город», может варьироваться. Чтобы максимально приблизить его к нуждам «атомных» городов, в конце мая АО «Русатом Инфраструктурные решения» при поддержке Минстроя России, Инновационного центра «Сколково» и Ассоциации ЗАТО атомной промышленности провел онлайн-хакатон. В нем участвовали более 190 человек – разработчиков, дизайнеров, студентов опорных вузов Росатома и активных жителей «атомных» городов. Лучшие решения будут внедряться на платформе «Умный город» и принесут реальную пользу городам присутствия Росатома.

«Сервисы «умного города» - это инструмент, который становится востребованным только с привязкой к реальным потребностям людей. Поэтому мы стремимся объединить активных неравнодушных горожан в сообщества и вместе с ними формировать комфортную городскую среду», - отметила генеральный директор АО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.

Дальнейшее развитие системы будет происходить с учетом потребностей администраций и запросов жителей городов.

Для справки:

Проект «Умные города Росатома» призван помочь в цифровой трансформации муниципалитетов атомных городов: сделать цифровые технологии частью городского управления, создавать более комфортные условия для жителей и малого и среднего бизнеса, применять новые онлайн-каналы обратной связи и вовлечения горожан в вопросы городского развития. Основой цифрового развития выбрана платформа «Умный город» Росатома. Это единая информационная основа для внедрения цифровых городских сервисов. Она направлена на реализацию государственной политики в сфере развития цифровой экономики Российской Федерации и охватывает все направления рекомендованного набора элементов «умного» города, указанных в методических рекомендациях по подготовке регионального проекта «Умные города» Минстроя РФ. Это 100-процентная российская разработка, учитывающая требования к информационной безопасности и импортозамещению.

Решение о передаче и внедрении платформы «Умный город» в муниципалитетах атомных городов было принято в апреле этого года. По словам генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, этот шаг был продиктован необходимостью повысить эффективность управления городским хозяйством в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Сегодня в проекте участвуют 11 «атомных» городов: Саров (Нижегородская обл.), Железногорск, Зеленогорск (оба - Красноярский край), Заречный (Пензенская область), Глазов (Удмуртская республика), Новоуральск, Лесной, Заречный (все - Свердловская область), Снежинск, Трехгорный, Озерск (все - Челябинская область). С развитием проекта число участников будет расширяться.

Источник: Пресс-служба АО «Русатом Инфраструктурные решения»