Вчера в Магасе состоялась встреча Главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова и генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова.



Обсуждая ключевые вопросы развития отрасли, Виталий Иванов отметил личное эффективное участие Главы региона в решении вопроса неплатежей за электроэнергию со стороны проблемных групп потребителей.

«В сравнении с апрелем и маем, когда в стране наблюдался пик пандемии, в июне удалось улучшить платежную дисциплину потребителей республики. Это, безусловно, достигнуто при личном содействии Главы и Правительства», - отметил Виталий Иванов.

Однако высокая задолженность предприятий коммунального хозяйства по-прежнему может стать причиной нарушения надёжности энергоснабжения всей республики. В этой связи необходимы совместные системные подходы по решению хронических проблем неплатежей жкх-структур республики. Глава Ингушетии заверил в заинтересованности региона решить указанный вопрос и дал поручение взять на контроль своевременность платежей коммунальщиков. Для этих целей, а также для оперативной реализации отраслевых задач в регионе планируется создать совместную рабочую группу.



Стороны также детально обсудили мероприятия, которые энергокомпания проводит в рамках комплексного плана снижения потерь в энергосетях Ингушетии. В ближайшие три года на эти важные отраслевые задачи «Россети Северный Кавказ» направят свыше 1 млрд рублей из нетарифных источников.

«Программа по снижению потерь позволит решить застарелую проблему с низким напряжением в сети. Как следствие, качественно повысится надежность энергоснабжения жителей - именно это наша приоритетная задача», - подчеркнул Виталий Иванов.

Руководитель крупнейшей электросетевой компании СКФО также сообщил, что для региональных специалистов приобретена специализированная техника современного образца. Это необходимо для качественной и оперативной реализации работ на энергообъектах Ингушетии.



Махмуд-Али Калиматов, разделяя позицию, что совместные действия региона и энергетиков должны быть направлены на бесперебойное и качественное энергоснабжение всех потребителей, заверил в дальнейшей всесторонней поддержке со стороны органов власти Ингушетии.