Хабаровские электрические активно подключают новые объекты

С начала этого года свыше 670 договоров на технологическое присоединение к сетям ДРСК (входит в Группу РусГидро) на территории Хабаровского края получили статус «завершено», суммарная мощность вновь подключенных объектов составляет 39 МВт. Среди наиболее крупных объектов — реконструированный открытый бассейн и дополнительное бизнес-пространство в Хабаровске.

В целом, в рамках инвестиционной программы хабаровского филиала АО «ДРСК» с начала 2020 года для электрификации новых объектов было построено и введено в эксплуатацию свыше 13 км воздушных линий 0,4/10 кВ. Большая часть линий электропередачи проложена для нужд садоводческих некоммерческих товариществ.

«На текущий момент производится строительство еще двух километров новой ЛЭП 10 кВ для обеспечения электроснабжения СНТ „Восток“ вблизи поселка Корфовский Хабаровского района. Сегодня завершаются масштабные работы по расчистке просеки, в ближайшее время начнется установка опор. Полностью объект будет сдан к концу третьего квартала этого года», — рассказал заместитель директора Хабаровских электрических сетей по развитию и инвестициям Сергей Новиков.

В Хабаровских электрических сетях в настоящее время находится почти 1400 заявок на новые подключения суммарной мощностью более 170 мегаватт. При этом только ООО «Ресурсы Албазино», входящее в состав «Полиметалла» и расположенное в районе имени Полины Осипенко, запросило у сетевой компании 40 МВт. Заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью более 23 МВт подало ООО «Порт Дальний» из города Советская Гавань.

Напомним, что с 1 июля 2020 года заявки на технологическое присоединение до 15 кВт (для граждан) и до 150 кВт (для юридических лиц и ИП) принимаются только в электронном виде посредством электронного сервиса, расположенного на официальном сайте АО «ДРСК».