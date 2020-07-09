ЖК с пентхаусами построят у станции метро "Беляево"

Может ли оболочка ТВЭЛа из карбида кремния
9 июля 2020, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство
Выдано разрешение на строительство жилого комплекса с детским садом на юго-западе столицы, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. Объект возведут на улице Академика Волгина, вл. 2, стр. 1-4 в районе Обручевский за счет инвестора. Недалеко находится станция «Беляево» Калужско-Рижской линии метро.
«Разрешение оформлено со сроком действия до 9 июля 2024 года», – сказал Олег Антосенко.
ЖК площадью 139,6 тыс. кв. метров рассчитан на 1421 квартиру: от одно- до пятикомнатных, а также включает пентхаусы и студии. Три корпуса объединит одноэтажный стилобат, в котором разместится детский сад на 75 мест, коммерческие помещения, супермаркет и фитнес-студия. На огражденной территории детского сада сделают пять групповых площадок, зону для занятий спортом, а также навес для хранения санок и колясок, оборудуют контрольно-пропускной пункт. Трехэтажный подземный паркинг будет рассчитан на 670 машиномест. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Для жителей оборудуют детские и спортивные площадки с покрытием из резиновой крошки, площадки для отдыха, устроят пешеходные дорожки и проезды. Подъезд транспорта организуют со стороны улицы Академика Волгина.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности строительства жилья. На строительстве ЖК в Обручевском районе проверками будут охвачены все этапы строительства. С участием специалистов Центра экспертиз проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования по качеству выполняемых работ и применяемых материалов», – отметил Олег Антосенко.
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