ЖК с пентхаусами построят у станции метро "Беляево"

Выдано разрешение на строительство жилого комплекса с детским садом на юго-западе столицы, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. Объект возведут на улице Академика Волгина, вл. 2, стр. 1-4 в районе Обручевский за счет инвестора. Недалеко находится станция «Беляево» Калужско-Рижской линии метро.

«Разрешение оформлено со сроком действия до 9 июля 2024 года», – сказал Олег Антосенко.

ЖК площадью 139,6 тыс. кв. метров рассчитан на 1421 квартиру: от одно- до пятикомнатных, а также включает пентхаусы и студии. Три корпуса объединит одноэтажный стилобат, в котором разместится детский сад на 75 мест, коммерческие помещения, супермаркет и фитнес-студия. На огражденной территории детского сада сделают пять групповых площадок, зону для занятий спортом, а также навес для хранения санок и колясок, оборудуют контрольно-пропускной пункт. Трехэтажный подземный паркинг будет рассчитан на 670 машиномест. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Для жителей оборудуют детские и спортивные площадки с покрытием из резиновой крошки, площадки для отдыха, устроят пешеходные дорожки и проезды. Подъезд транспорта организуют со стороны улицы Академика Волгина.