Минэнерго готовит приказ, ужесточающий требования к размещению сетей электросвязи на опорах линий электропередачи. Проект нормативного акта стал своеобразным ответом энергетиков на многочисленные жалобы связистов о завышении цен за пользование инфраструктурой сетевых организаций.

Опоры воздушных линий электропередачи (ВЛ) хорошо подходят для размещения кабелей связи, особенно если речь идет о регионах с низкой плотностью населения. Скажем, таких, как Ленинградская область. Де–юре строительство волоконно–оптических линий связи (ВОЛС) по ВЛ — отнюдь не единственный способ организации сетей связи. Инфраструктура, пригодная для размещения линий связи, также есть у железнодорожников, газовиков, нефтяников. Но де–факто подвес кабеля по опорам энергетиков удобнее, проще, дешевле и надежнее, чем прочие варианты, включая прокладку кабеля в грунте.

Однако тарифы на доступ к инфраструктуре сетевых организаций не подпадают под государственное регулирование. И дискуссии между энергетиками и связистами об экономически обоснованных ценах за аренду опор ВЛ продолжаются уже многие годы.

Несколько лет назад энергетики запустили процесс "инвентаризации опор" и стали выявлять кабели связи, незаконно (или юридически небезупречно) размещенные на инфраструктуре сетевых организаций. Владельцев таких ВОЛС вынуждают либо демонтировать линии связи, либо платить по полной программе. Это обострило конфликт между энергетиками и связистами. В 2018–2020 годах в этот процесс начали вмешиваться антимонопольщики, которые, как правило, принимают сторону телеком–операторов, признавая тарифы энергокомпаний "экономически необоснованными".

В Петербурге дело до ФАС пока дошло; тут продолжается "переписка Энгельса с Каутским": связисты пишут в "Ленэнерго", мол, 380 рублей в месяц за опору дороговато, готовы платить 40. А с площади Конституции, 1, в лад им отвечают, что в ходе инвентаризации выявили на своей инфраструктуре незаконно размещенные посторонние ВОЛС, которые "снижают надежность электроснабжения населения". Тем не менее энергетики, видимо, решили подстраховаться — так появился проект приказа Минэнерго, который может серьезно усложнить для связистов работу на объектах энергокомпаний.

В частности, нормативный акт упрощает для энергетиков демонтаж и (или) перенос "чужих" ВОЛС с ВЛ, а также расширяет перечень требований при размещении на опорах новых кабелей связи. Затянувшийся конфликт между энергетиками и связистами уже оказывает негативное влияние на развитие телеком–услуг в удаленных регионах. А в перспективе может поставить под вопрос реализацию такого амбициозного проекта, как строительство магистральной ВОЛС "Азия — Европа", которую в принципе невозможно проложить без использования инфраструктуры сетевых организаций.

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