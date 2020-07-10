Более 3000 км автодорог будут построены и отремонтированы в рамках международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", говорится в материалах к совещанию, которое проводит премьер-министр Михаил Мишустин.

"Более 3000 км дорог будут построены, реконструированы или капитально отремонтированы при реализации всех проектов ("Европа - Западный Китай" - прим. ТАСС)", - отмечается в материалах.

Строительство автодорог в рамках международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай принесет ВВП страны дополнительные 2,45 трлн рублей, говорится в материалах.