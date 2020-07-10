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Более 3 000 км дорог построят и отремонтируют в рамках маршрута "Европа - Западный Китай"

Более 3 000 км дорог построят и отремонтируют в рамках маршрута Европа - Западный Китай

10 июля 2020, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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Более 3000 км автодорог будут построены и отремонтированы в рамках международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", говорится в материалах к совещанию, которое проводит премьер-министр Михаил Мишустин.

"Более 3000 км дорог будут построены, реконструированы или капитально отремонтированы при реализации всех проектов ("Европа - Западный Китай" - прим. ТАСС)", - отмечается в материалах.

Строительство автодорог в рамках международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай принесет ВВП страны дополнительные 2,45 трлн рублей, говорится в материалах.

"Прибыль - 820 млрд рублей. Налоги и сборы - 598 млрд рублей. Объем заработной платы для создания рабочих мест - 908 млрд рублей. Объем создаваемого автоматизированного фонда предприятиями - 124 млрд рублей", - отмечается в материалах.

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Компания: ТАСС

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