В Кунгуре местная администрация объявила конкурс на строительство новой школы. Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы РФ Дмитрий Скриванов, школа на 825 мест появится на улице Красногвардейцев.

«Именно этот участок я предлагал использовать для строительства в 2019 году, когда выяснилось, что строить на ранее запланированном участке нельзя. Новая школа будет типовой, для нее приспособят проект, по которому сейчас строится в Чайковском. Это будет большое, современное, удобное и светлое здание, в котором будут созданы все условия для получения качественного образования», — написал Скриванов.

Начальная стоимость контракта на строительство — 680 млн рублей. Планируется, что школа заработает уже в 2022 году.

Начать строительство новой школы в Кунгуре должны были еще в прошлом году. Однако изначально выбранный участок оказался неподходящим для этой цели: по нему проходил газопровод.